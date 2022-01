গিরিডি (ঝাড়খণ্ড), 27 জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের (Naxal in Jharkhand) গিরিডিতে রেললাইনে বিস্ফোরণ ঘটাল সন্দেহভাজন মাওবাদীরা ৷ জানা গিয়েছে, হাওড়া-গয়া-দিল্লি রুটকে নিশানা করা হয়েছিল ৷ বিস্ফোরণে রেললাইনের একাংশ উড়ে (Naxal attack on railway track Giridih) যাওয়ায় ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে ৷

গঙ্গা দামোদর, লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে (Naxals blow up railway tracks on Howrah New Delhi line) ৷ রাজধানী এক্সপ্রেস-সহ অন্য বেশ কয়েকটি ট্রেনের রুট বদল করা হয়েছে ৷ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে রেললাইন সারানোর কাজ ৷

আরও পড়ুন: Maoist leader Akash : মাওনেতা আকাশের মাথার দাম এক কোটি টাকা, নোটিশ সাঁটাল পুলিশ

বিশেষ সূত্রে খবর, বুধবার রাত 12.15 নাগাদ গিরিডিতে (Jharkhand Naxal News) বিস্ফোরণ ঘটায় মাওবাদীরা ৷ তার জেরে চিচাকি ও চৌধরিবন্ধ রেলস্টেশনের মাঝে হাওড়া-দিল্লি লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ বিস্ফোরণের শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় গিরিডির পুলিশবাহিনী ৷ পুলিশ ও সিআরপিএফ মিলে তার আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাওবাদীরা আশপাশেরই কোনও এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের ৷

আরও পড়ুন: Republic Day IB Alart : প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যে একাধিক রেলস্টেশনে মাওবাদী নাশকতার সতর্কতা সেন্ট্রাল আইবির