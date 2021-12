চণ্ডীগড়, 21 ডিসেম্বর : ধর্মগ্রন্থের পবিত্রতা নষ্ট করবে যারা, তাদের জনসমক্ষে ঝুলিয়ে দেওয়ার দাবি জানালেন নভজ্যোৎ সিং সিধু (Navjot Singh Sidhu demands public execution for those accused of desecrating religious texts) ৷ গত সপ্তাহের শনি ও রবিবার অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে (Golden Temple in Amritsar) এবং কাপুরথালায় দু'টি ভিন্ন ঘটনায় শিখ ধর্মগ্রন্থকে অপমান করার অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে পিটিয়ে মারা হয় ৷ এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷

রবিবার মালেরকোটলার (Malerkotla) একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান (Punjab Congress Chief) সিধু অভিযোগ করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পঞ্জাবের অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট করতে ষড়যন্ত্র চলছে ৷ তিনি বলেন, "পঞ্জাবের শান্তি বিঘ্নিত করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে ৷ কোরান শরিফ বা ভগবত গীতা অথবা গুরু গ্রন্থ সাহিব, যে ধর্মগ্রন্থই হোক না কেন, যেখানেই তার পবিত্রতা হরণের চেষ্টা করা হবে, সেখানেই দোষীকে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত ৷ এটাই সর্বোচ্চ সাংবিধানিক শাস্তি (given biggest Constitutional punishment) ৷"

18 ডিসেম্বর অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে শিখ ধর্মগ্রন্থকে অবমাননা করার অভিযোগে ক্ষুব্ধ ভক্তরা একজন ব্যক্তিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে ৷ ঘটনাটি ঘটে বিকেলে প্রার্থনার সময় ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সেই সময় শিখ ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহিবকে ঘিরে রাখা রেলিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে তলোয়ার দিয়ে সেটি স্পর্শ করার চেষ্টা করেছিল ৷ গণপিটুনিতে সেখানেই সে মারা যায় ৷ অন্যদিকে রবিবার পঞ্জাবের কাপুরথালা জেলার নিজামপুরে (Nizampur in Punjab's Kapurthala) গ্রামের গুরুদ্বারায় 'নিশান্ত সাহিব'কে (Nishan Sahib) অপমান করার অভিযোগ ওঠে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷ স্থানীয়রা তাকেও বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত মারা গিয়েছে ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মারধরের ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়েছে ৷