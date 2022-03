নয়াদিল্লি, 14 মার্চ : প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi Wishes Barack Obama for Fast Recovery from Covid19) ৷ ওবামা তাঁর করোনা সংক্রামিত হওয়ার খবর জানিয়ে একটি টুইট করেন (Former US President Barack Obama is Covid19 Positive) ৷ তার পরেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর পরিবারের সুস্বাস্থ্য এবং আরোগ্য কামনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৷

এ দিন নরেন্দ্র মোদি তাঁর টুইটারে লেখেন, ‘‘কোভিড-19 থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য বারাক ওবামাকে আমার শুভেচ্ছা এবং আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য ও আরোগ্য কামনা করি ৷’’ প্রসঙ্গত, রবিবার প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আরটি-পিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ তিনি নিজে সেই খবর টুইট করে জানান ৷ পাশাপাশি, তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি মিচেল ওবামার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে ৷

ওবামা তাঁর টুইটে জানান, ‘‘এইমাত্র আমার কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এল ৷ গত কয়েকদিন ধরে আমি খুসখুসে গলা ব্যাথা অনুভব করছিলাম, তাছাড়া আর কোনও সমস্যা ছিল না ৷ আমি এবং মিচেল টিকার দু’টি ডোজ এবং বুস্টার নিতে পেরে খুবই ভাগ্যবান ৷ আর মিচেলের পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে ৷ সংক্রমণ কমে গেলেও ৷ যদি আপনি টিকা না নিয়ে থাকেন, তাহলে এখনই মনে করে টিকা নিন ৷’’ মার্কিনি এবং বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা 44তম মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৷