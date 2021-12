নয়াদিল্লি, 25 ডিসেম্বর : শনিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর 97তম জন্মদিবস ৷ বিশেষ দিনে রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাধিক্ষেত্র 'সদাইব অটল'-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও ৷

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিবস দেশে 'সুশাসন দিবস' হিসেবে পালিত হয় ৷ সেই সুশাসন দিবসে সদাইব অটলে পৌঁছে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ টুইটারেও প্রাক্তনের শাসন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল বর্তমান ৷ বললেন, অটলবিহারী বাজপেয়ীই তাঁর অনুপ্রেরণা (Narendra Modi says, he is highly inspired by rich service to the nation of Atal Bihari Vajpayee) ৷

সুশাসন দিবসে এদিন বাজপেয়ীর সমাধিতে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গী ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রত্যেকে ৷ টুইটারে এদিন নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "জন্মদিনে অটলজি'কে স্মরণ ৷ দেশের মানুষকে তাঁর উৎকর্ষ পরিষেবা প্রদানের ঘটনায় আমরা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ৷ ভারতকে শক্তিশালী এবং আরও উন্নত দেখতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি (Modi says Vajpayee devoted his life towards making India strong and developed) ৷ দেশের উন্নয়নের জন্য তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল ৷"

অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে নির্বাচিত দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি তিন দফায় দেশের প্রধানমন্ত্রিত্ব সামলেছিলেন ৷ 1996 সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও 1998 থেকে 2004 টানা দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 'ভারতরত্ন' অটলবিহারী বাজপেয়ী ৷