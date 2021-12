প্রয়াগরাজ (উত্তরপ্রদেশ), 21 ডিসেম্বর : আর দু’মাস পর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন ৷ তাঁর আগে প্রয়াগরাজে একাধিক সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi Visit Prayagraj) ৷ যেখানে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের মোট 1 হাজার কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির 1 লক্ষ 60 হাজার সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক হাজার কোটি টাকা জমা করবেন মোদি (Narendra Modi Helps Rupees 1000 Crore to Women Self Help Groups in Prayagraj) ৷ সেই সঙ্গে 20 কোটি 20 লক্ষ টাকা উত্তরপ্রদেশের ‘মুখ্য়মন্ত্রী কন্যা সুমঙ্গল যোজনা’র উপভোক্তাদের জন্য জমা করবেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে 202টি বিকল্প পুষ্টি উৎপাদন ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi Lay The Foundation of 202 Nutrition Manufacturing Units) ৷ প্রসঙ্গত, আজ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ যেখানে একাধিক সরকারি কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷

সরকারি মুখপাত্রের তরফে বলা হয়েছে, 80 হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা করে কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড পাবে ৷ আর 60 হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্য তাদের চলতে থাকা তহবিলে 15 হাজার টাকা করে পাবে ৷ সেই অর্থ পর্যায়ক্রমে শিশুকন্যাদের নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে ৷ আর তারা প্রত্যেকে 15 হাজার টাকা করে পাবে ৷ সরকারি ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত 9 লক্ষ 92 হাজার মেয়ে এর সুবিধা পাচ্ছে ৷ আরও 1 লক্ষ 1 হাজার মেয়ে এই সুবিধার সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার পর ৷

উত্তরপ্রদেশ ব্যাঙ্ক সখী যোজনায় ব্যাঙ্কের মহিলা কর্মচারীরা মাসে 4-20 হাজার টাকা করে সাম্মানিক পাবেন ৷ যা প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে জমা পড়বে ৷ উত্তরপ্রদেশ সরকার ব্যাঙ্কিং প্রতিনিধি ‘সখী’দের মোট 58 হাজার 189টি গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা স্থীর করেছে ৷ এখনও পর্যন্ত 56 হাজার 875 জন মহিলাকে এর জন্য বাছা হয়ে গিয়েছে ৷ তার মধ্যে 38 হাজার 341 জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শংসাপত্র দেওয়া হয়ে গেছে বলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে ৷