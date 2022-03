বারাণসী, 5 মার্চ : উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের (UP Assembly Elections 2022) প্রচারের শেষদিনে ফের নরেন্দ্র মোদির মুখে শোনা গেল পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ ৷ শনিবার নিজের সংসদীয় এলাকা বারাণসীতে এক নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশগ্রহণ করেন বিজেপির এই হেভিওয়েট নেতা (Narendra Modi public rally in Varanasi) ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘উত্তরপ্রদেশের মানুষ ‘পরিবারবাদীদের’ ভোট দেবেন না ৷ বিজেপি আবার সরকার তৈরি করবে (Narendra Modi Confident about BJP win in Uttar Pradesh) ৷’’

তাঁর অভিযোগ, দেশ যখন কোনও সংকটে পড়ে, তখনই ওই পরিস্থিতিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেন পরিবারতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ৷ কোভিড প্যানডেমিকের সময়ে এবং এখন ইউক্রেন নিয়ে সংকটেও একই কাজ করছে বিরোধীরা ৷ নিজেদের হতাশা ও নেতিবাচক মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়াই এখন বিরোধীদের উদ্দেশ্য ৷

একই সঙ্গে তিনি বিনামূল্যে রেশন দেওয়া-সহ বিজেপি সরকারের নানা প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন ৷ ওই প্রকল্পগুলি থেকে মানুষ কীভাবে সাহায্য পেয়েছে, সেই বিষয়েও তিনি জানিয়েছেন ৷

উত্তর প্রদেশে আগামী সোমবার সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট ৷ শনিবার ওই ভোটের প্রচার শেষ হল৷ সেই কারণে গতকাল, শুক্রবার থেকেই বারাণসীতে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ গতকাল থেকে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করেন ৷ রোড শো-তেও অংশগ্রহণ করেন ৷ শনিবারও তিনি রোড শো-তে অংশগ্রহণ করেন ৷

