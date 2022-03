কোহিমা, 20 মার্চ : কাগজ ব্যবহার না করে ইতিহাস গড়ল নাগাল্যান্ড ৷ শনিবার বিনা কাগজেই অধিবেশন হল নাগাল্যান্ড বিধানসভায় ৷ দেশের মধ্যে প্রথম উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের বিধানসভায় 'ন্যাশনাল ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন'-এর (National e-Vidhan Application, NeVA) মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল (Nagaland Assembly makes history as it goes paperless implementing NeVA) ৷

এ নিয়ে টুইট করেছেন সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী (Pralhad Joshi, Union Minister of Parliamentary Affairs) ৷ তিনি লিখেছেন, "নাগাল্যান্ড প্রথম বিধানসভা যেখানে ন্যাশনাল ই-বিধান প্রজেক্ট সফল ভাবে কার্যকর করা হয়েছে ৷" এবার থেকে বিধানসভার সদস্যরা অধিবেশনে অংশ নিতে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন ৷ কাগজ ছাড়া কাজকর্ম চালানোয় উৎসাহ জোগাবে এই ব্যবস্থা ৷ তিনি টুইটে উল্লখে করেন, কেন্দ্রীয় সরকার 'আস্থা লক্ষ্মী'র প্রতি দায়বদ্ধ ৷ তারই প্রতিফলন হয়েছে এতে ৷

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগের এনআইসি ক্লাউড মেঘরাজ-এর আওতায় এনইভিএ একটি ব্যবস্থা ৷ এতে বিধানসভার কাজকর্ম চালাতে কাগজের প্রয়োজন হবে না ৷ এই অ্যাপ্লিকেশনটি 'ডিভাইস নিউট্রাল' অর্থাৎ যে কোনও অ্যাপই এতে কাজ করবে ৷ সদস্যরা এতে সহজেই হাউজ়ের কাজকর্ম করতে পারেন ৷ অন্য সদস্যদের যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য, নিয়মকানুন, অধিবেশনে কী কী হবে তার তালিকা (List of Business), নোটিস, বুলেটিন, বিল, স্টার চিহ্নযুক্ত বা এমনি প্রশ্ন ও উত্তর, কমিটির রিপোর্ট সবই তাঁদের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রটিতে নথিবদ্ধ থাকবে ৷ তথ্য সংগ্রহের অনুরোধ বা নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়াটি নেই এনইভিএ-তে (Process of sending out a notice/request for collection of data) ৷

এই প্রজেক্টের লক্ষ্য দেশের সব বিধানসভাকে একছাদের তলায় আনা ৷ একাধিক অ্যাপ্লিকেশনে জটিলতা ছাড়াই প্রচুর ডেটা জমা হবে একটি প্ল্যাটফর্মে ৷ এনইভিএ কার্যকর করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার 90:10 অংশীদারিত্বের হিসেবে খরচ করছে ৷