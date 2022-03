ইম্ফল, 20 মার্চ: দ্বিতীয়বারের জন্য মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এন বীরেন সিং (Manipur CM N Biren Singh)৷ নির্বাচনের ফলপ্রকাশের 10 দিন পর বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হল উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের ভাবী মুখ্যমন্ত্রীর নাম (New Manipur CM)৷ আজ মণিপুরের পরিষদীয় দল এন বীরেন সিং-কেই (N Biren Singh gets second term as Manipur CM) তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছে ৷ সংবাদমাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman announces Manipur CM's name)৷

এন বীরেন সিং-এর সঙ্গে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ সিং ও যুমনাম খেমচন্দ ৷ তাঁরা তিনজনই শনিবার দিল্লিতে গিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেন ৷ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল বিজেপির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে ৷ আজ রবিবার মণিপুরে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও কিরেণ রিজিজু এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ইম্ফলে যান ৷ সেখানে গিয়ে তাঁরা ঘোষণা করেন, দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসানো হচ্ছে এন বীরেন সিং-কে ৷

নির্বাচনের আগে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কারও নাম ঘোষণা না করলেও 61 বছরের প্রাক্তন ফুটবলার ও সাংবাদিক এন বীরেন সিং-ই দলের প্রচারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ 2017 সালেও মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এন তাঁকে ৷

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মণিপুরে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি ৷ 60টি আসনের মধ্যে তাদের ঝুলিতে এসেছে 32টি আসন ৷

