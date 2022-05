শ্রীকাকুলাম (অন্ধ্রপ্রদেশ), 11 মে : এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় অশনি মছলিপতনমের থেকে 40 কিমি দক্ষিণপূর্বে এবং নারসাপুরের দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিম থেকে 50 কিমি দূরে অবস্থান করছে, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ এটি নারসাপুর ধরে উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে এগোতে থাকবে ৷ আজ বিকেলের মধ্যেই বিশাখাপত্তনম উপকূলে পৌঁছবে ৷ এর যাত্রাপথে থাকবে যনম, কাকিনাড়া, টুনিও ৷ এর প্রভাবে ইতিমধ্যে উত্তাল অন্ধ্রপ্রদেশ, ওডিশার সমুদ্র উপকূল ৷ বৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেও ৷

তবে আশার কথা, আগামিকাল, বৃহস্পতিবার সকালে শক্তিক্ষয় করে এটি ঘূর্ণিঝড় থেকে নিম্নচাপে রূপান্তরিত হবে ৷ বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম-মধ্য অঞ্চলে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড় অশনি ৷ গত 6 ঘণ্টা ধরে এটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে 12 কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে এগিয়ে চলেছে ৷ ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়েছে অশনি (Cylconic Storm Asani to weaken into depression on 12 May Morning) ৷

অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপতনমে এর গতিবিধির উপর সব সময় নজর রাখছে 'ডপলার ওয়েদার রেডার' (Doppler Weather Radar, DWR) ৷ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে ৷ পাশাপাশি ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতেও প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ৷ 12 মে পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাড়া-উপ্পাডা বিচ রোডে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে ৷

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসছে সোনালি রঙের রথ, তীরে নিয়ে এলেন স্থানীয়রা

এরই মধ্যে রহস্যজনক ভাবে শ্রীকাকুলামে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে এসেছে একটি সোনালি রঙের রথ ৷ স্বভাবতই এই রথকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে (A mysterious gold-coloured chariot washed ashore at Sunnapalli Sea Harbour in Srikakulam Andhra Pradesh) ৷ সুন্নাপল্লী সমুদ্র তীরে আসা এই রথ প্রসঙ্গে এসআই নাওপাদা বলেন, "এটা হয়তো অন্য কোনও দেশে থেকে এসেছে ৷ আমরা গোয়েন্দা এবং উচ্চআধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়েছি ৷"