আহমেদাবাদ, 30 নভেম্বর: গুজরাত বিধানসভা নির্বাচন 2022-এর প্রথম পর্বে 788 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে আছেন 152 জন মুসলিম প্রার্থী (Muslim candidates in Gujarat Election 2022) । রাত পোহালাই গুজরাতে প্রথম দফার ভোট (Gujarat Assembly Election 2022) কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে । সব ধরনের প্রস্তুতিও সাড়া ।

নির্বাচনের সবকটি আসনেই লড়ছে বিজেপি, কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি । অন্য দলগুলিও নির্বাচনী আসনে প্রার্থী দিয়েছে । অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) নিজেদের ফলাফল নিয়ে আশাবাদী ।

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপে (Gujarat First Phase Poll in Gujarat) 89টি আসনে নির্বাচনী লড়াই হবে ৷ গুজরাত বিধানসভায় তাদের আওয়াজ তুলতে মোট 152 জন মুসলিম প্রার্থী 42টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । এই নির্বাচনে সুরাটের লিম্বায়াত আসনটি অনেক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ৷ লিম্বায়াত বিধানসভা আসন থেকে সর্বোচ্চ 36 জন মুসলিম প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন (Muslim Candidates in Gujarat Election 2022) ।

গুজরাত বিধানসভার অমুসলিম মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র 10 শতাংশ । প্রথম ধাপে মোট মুসলিম মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা 14 ৷ এবার গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিদেশীয় লড়াই হলেও, কংগ্রেস গুজরাতে প্রথম দফার ভোটে মোট 3 জন মুসলিম প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছে । আম আদমি পার্টিতে এই সংখ্যা 1 । এআইএমআইএম 6 জন মুসলিম প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছে । বিএসপি দিয়েছে 6, বিবিসি 2, বিটিপ 1, সিপিআই 1, জিএসএসপি 1, পিপলস পার্টি 3, আরএসপি 1, আরআরপি 1, এসপি 6, এসডিপিআই 3 এবং স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা 117 জন । এভাবে মোট 172 জন মুসলিম প্রার্থীর ভাগ্য 1 ডিসেম্বরে নির্ধারিত হবে ইভিএমে ৷

আরও পড়ুন: গুজরাতে আপ ক্ষমতায় এলেই বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, ইটিভি ভারত-কে জানালেন কেজরিওয়াল