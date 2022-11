বেমেতারা (ছত্তিশগড়), 30 নভেম্বর: সন্দেহ ছিল আত্মহত্যা । পরে পুলিশি তদন্তে জানা গেল খুন । প্রথমে গলায় ফাঁস দিয়ে এক নাবালিকার আত্মহত্যার ঘটনার অভিযোগ উঠল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের কোতোয়ালি থানা এলাকায় (Murder After Rape of a Minor) ৷ যদিও পরে পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে, এটি আত্মহত্যা নয়, ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে (Murder after Rape of a Minor in Bemetara) ৷ এ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত এক বালককে পকসো আইন ও খুনের মামলায় গ্রেফতার করেছে । অভিযুক্তকে রিহ্যাবে পাঠানো হয়েছে ।

জানা গিয়েছে, বিষয়টি 26 নভেম্বরের । 10 বছরের এক নাবালিকা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে (City Kotwali Police Station) বলে অভিযোগ হয় । এ বিষয়ে পুলিশ দেহ ময়না তদন্তে পাঠায় ৷ তারপরেই জানতে পারা যায় যে, তাকে খুন করা হয়েছে ৷ প্রথমে নাবলিকাকে ধর্ষণ করে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় ৷

আরও পড়ুন: প্রেম মেনে নেয়নি পরিবার, উত্তরপ্রদেশে একসঙ্গে আত্মহত্যা যুগলের

পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং সুনীল কুমার নামে এক প্রতিবেশীর কাছে পোঁছায় ৷ সুনীল কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে প্রথমে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে । এরপর অভিযুক্ত তার অপরাধ স্বীকার করে ।

অভিযুক্ত পুলিশকে জানায়, সে অশ্লীল ভিডিয়ো দেখার নেশায় আসক্ত ছিল । এদিন সে নাবালিকাকে বাড়িতে একা দেখতে পেয়ে তার ঘরে গিয়ে প্রথমে ধর্ষণ করে ৷ পরে তাকে ফাঁস দিয়ে বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয় । পরিবারের লোকজন বাড়ি ফিরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন । যা দেখে তাদেরও মনে হয় এটি আত্মহত্যা । পরে অভিযুক্ত বালককে গ্রেফতারের পর আদালতে তোলা হলে, আদালত শিশুটিকে জেলহাজতে পাঠায় ৷ পরে তাকে রিহ্যাবে পাঠনো হয় (Child Observation Home Durg) ।

আরও পড়ুন: 'খাওয়ানোর টাকা নেই', দু'বছরের শিশুকে খুন বাবার !