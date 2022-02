মুম্বই, 25 ফেব্রুয়ারি : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বস্তি দিল মুম্বইয়ের একটি দায়রা আদালত ৷ মুম্বইয়ের অন্য একটি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে হাজির দেওয়ার যে নোটিস জারি হয়েছিল, তার উপর স্থগিতাদেশ দিল এই দায়রা আদালত (mumbai sessions court adjourns order to appear mamata banerjee before court) ৷

মমতার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপির এক নেতা ৷ তাঁর দাবি, মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তাই মমতার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা শুরুর আবেদন করেন তিনি ৷

আগামী 2 মার্চ ওই আদালতে মমতাকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ তার বিরুদ্ধেই বম্বে দায়রা আদলতে আবেদন দাখিল করা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে ৷ সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই হাজিরার নোটিসে স্থগিতাদেশ দেওয়া হল শুক্রবার ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী 25 মার্চ ৷

প্রসঙ্গত, গত বছরের ডিসেম্বরের গোড়ায় মুম্বই গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে তিনি বলিউডের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ ওই বৈঠকের শেষে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় ৷ অভিযোগ, জাতীয় সঙ্গীতের শুরুতে মমতা ও অন্যরা বসেছিলেন ৷ পরে উঠে দাঁড়ান ৷ কিন্তু মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয় জাতীয় সঙ্গীত (Mamata Banerjee Allegedly for insulting the national anthem during a function in Mumbai) ৷

এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই মমতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলায় আগেই মমতাকে হাজির নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ৷ শুক্রবার সেই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল বম্বে দায়রা আদালত ৷

