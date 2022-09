মুম্বই, 4 সেপ্টেম্বর: রবিবার দুপুরে মহারাষ্ট্রের পালঘরে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রি(Cyrus Mistry died in a road accident in Palghar)৷ আমেদাবাদ থেকে মুম্বই যাওয়ার পথে সূর্য নদীর সেতুর উপর একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এই শিল্পপতির গাড়ি (Cyrus Mistry dead)৷ ঘটনার অভিঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাইরাস-সহ 2 জনের (former Chairman of Tata sons Cyrus Mistry is dead) ৷

পুলিশের দাবি, দুর্ঘটনার সময় সাইরাস মিস্ত্রির গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন মুম্বইয়ের স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ অনাহিতা পাণ্ডোলে ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দুর্ঘটনার সময় ওই গাড়ির গতিবেগ যথেষ্ট বেশি ছিল ৷ দুর্ঘটনায় সাইরাস ছাড়াও প্রাণ হারিয়েছেন জাহাঙ্গির পাণ্ডোলে ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনাহিতা পাণ্ডোলে এবং তাঁর স্বামী দারিয়াস পাণ্ডোলে ৷

2012 সালের ডিসেম্বরে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পদ থেকে রতন টাটা অবসর নেওয়ার পর সংস্থার ষষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সাইরাস মিস্ত্রি(former Chairman of Tata sons Cyrus Mistry is dead)৷ 2016 সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই পদে ছিলেন তিনি ৷