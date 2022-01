লখনউ, 16 জানুয়ারি: উত্তরপ্রদেশে দলবদলের (UP assembly election 2022) খেলায় এবার বড় দাঁও মারতে চলেছে বিজেপি ৷ গত কয়েকদিনে তাঁদের শীর্ষ নেতাদের অনেকে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ৷ এবার পাল্টা দিয়ে সপা-র মার্গদর্শক মুলায়ম সিং যাদবের ঘরে হানা দিচ্ছে গেরুয়া শিবির (Mulayam Singh's daughter-in-law Aparna Yadav may join BJP) ৷ বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন মুলায়মের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব ৷ মুলায়মের ছোট ছেলে প্রতীক যাদবের স্ত্রী অপর্ণা (Aparna, wife of Mulayam Singh’s younger son Prateek Yadav)৷

সূত্রের মারফৎ জানা গিয়েছে যে, কিছুদিন ধরেই গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল অপর্ণা যাদবের ৷ এবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সমঝোতায় পৌঁছেছে দু পক্ষই ৷ শিগগিরই মুলায়ম সিং যাদবের ছোটি বহু বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

2017 সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে লখনউ ক্যান্টনমেন্ট আসন থেকে লড়েছিলেন অপর্ণা ৷ তবে বিজেপির রীতা বহুগুণা যোশির কাছে 33,796 ভোটে হেরে গিয়েছিলেন তিনি ৷ নরেন্দ্র মোদির দল তাঁকে আসন্ন নির্বাচনে টিকিট দেবেন, এই আশাতেই অপর্ণা দলবদল করছেন বলে অনেকে মনে করছেন ৷ তবে তাঁকে অন্য কোনও আসন থেকে দাঁড় করানো হতে পারে ৷

শনিবার 10 ও 14 ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রার্থিতালিকায় 107 জনের নাম প্রকাশ করেছে বিজেপি ৷ সেই তালিকায় 44 জন ওবিসি রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে 16 জন জাঠ ৷ উচ্চবর্ণের প্রার্থীর সংখ্যা 43 এবং তপশিলি জাতির প্রার্থী রয়েছে 19 জন ৷ বাকি 296টি আসনের প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে ৷ সেখানেই থাকতে পারে অপর্ণা যাদবের (aparna yadav may join bjp) নাম ৷ গত শুক্রবার বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্য, ধর্ম সিং সাইনি-সহ বেশ কয়েকজন বিধায়ক সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেন ৷

2017 সালের নির্বাচনে 403টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 303টিতে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসেছিল যোগী আদিন্যাথের সরকার ৷

