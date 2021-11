মুম্বই, 3 নভেম্বর : টি-20 বিশ্বকাপে টানা দু'ম্যাচ হারের পর আবু ধাবিতে ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচের মাঝেই বিরাট-রোহিতদের নতুন 'হেডস্যার' বেছে নিল বিসিসিআই ৷ 'ডু অর ডাই' ম্যাচে 20 ওভারে 210 রান করেছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ সেই ম্যাচের মাঝেই বিসিসিআইয়ের (Board of Control for Cricket in India) ঘোষণা, টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হলেন রাহুল দ্রাবিড় ৷

রবি শাস্ত্রী পরবর্তী জমানায় কে হবেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছিল বহুদিন ধরেই ৷ বিরাট কোহলিদের হেড কোচের পদে বিসিসিআই থেকে আম ক্রিকেট প্রেমী সকলেরই পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে ছিলেন 'দ্য ওয়াল' ৷ প্রথমে রাজি না-হলেও পরে বিরাট কোহলিদের হেডস্যার হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে রাজি হন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ সেই মতো বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ভারতীয় দলের কোচের পদে আবেদন করেন দ্রাবিড় ৷ টি-20 বিশ্বকাপের পরই দায়িত্ব তুলে নেবেন তিনি ৷

সুলক্ষনা নায়েক এবং আরপি সিং-এর ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি বুধবার সর্বসম্মতিক্রমে রাহুল দ্রাবিড়কে টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচ হিসাবে নিযুক্ত করেছে । ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকেই দলের দায়িত্ব নেবেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ।

দায়িত্ব পাওয়ার পর দ্রাবিড় বলেছেন, ‘‘ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসাবে নিযুক্ত হওয়ায় আমি সম্মানিত ৷ আমি সত্যিই এই নতুন ভূমিকার জন্য অপেক্ষা করছি। রবি শাস্ত্রীর অধীনে ভারতীয় দলটি খুব ভাল ফল করেছে ৷ আমি NCA, U-19 এবং India A-তে বেশিরভাগ ছেলেদের সঙ্গে কাজ করেছি ৷ আগামী দু'বছরে কিছু মার্কি মাল্টি-টিম ইভেন্ট রয়েছে এবং আমি তাতে প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি ৷’’

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায বলেছেন, ‘‘জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমীর (এনসিএ) প্রধান হিসেবেও ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্ব পালন করেছে রাহুল । এনসিএ-তে রাহুলের প্রচেষ্টায বেশ কিছু তরুণ ক্রিকেটার উঠে এসেছে ৷ যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমি আশাবাদী যে, তাঁর নতুন ভূমিকা ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে ।’’

দ্রাবিড়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ ৷ তিনি বলেছেন, ‘‘এই পদে রাহুল দ্রাবিড়ের চেয়ে ভাল আর কেউ নেই ৷ ওকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত হতে দেখে আমি আনন্দিত ।’’