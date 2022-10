ওয়াশিংটন, 19 অক্টোবর: সাধারণ গাড়ির চালকের থেকে বাইকচালকদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সম্ভাবনা 27 গুণ বেশি বলে জানিয়েছে একটি গবেষণা ৷ মোটর বাইকে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনার সংখ্যাও বেশি (According to a study, motorcycle riders are 27 times more likely to die in an accident than normal passenger vehicle drivers) ৷

গবেষণায় আরেকটি নতুন তথ্য সামনে এসেছে- 'রিইম্যাজিনড লাইটিং কনফিগারেশন' (Reimagined Lighting Configuration) করলে কমবে দুর্ঘটনার সংখ্যা ৷ এরফলে শুধুমাত্র একটা হেডলাইটের বদলে উপর থেকে নীচ অবধি ছ'টি আলো থাকবে বাইকে ৷ তাতে বাইকচালকের দেখতে সুবিধা হবে ৷ এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে 'ট্রান্সপোর্টেশন রিসার্চ পার্ট এফ: ট্রাফিক সাইকোলজি অ্যান্ড বিহেভিয়ার' জার্নালে ৷ এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাট ডিলুসিয়া এবং ইমোরি হেলথকেয়ারের ব্র্যাডলি উইভার ৷

বাইক আসলে অন্য সব গাড়ির থেকে অনেকটাই আলাদা ৷ রাস্তায় গাড়িত গতি কেমন হবে, তা অন্য চালকদের কাছে খুব কঠিন একটা বিষয়, জানাচ্ছেন উইভার ৷ বিশেষত রাতে যখন কোনও বাইকে শুধুমাত্র একটাই হেডলাইট থাকে ৷ কারণ অন্য গাড়িচালকরা বাইকের পুরো উচ্চতা বা প্রস্থটা দেখতে পান না ৷ তবে আলোর বন্দোবস্ত উন্নত করলে বাইকচালকরা 0.8 সেকেন্ড বেশি দ্রুত দেখতে পাবেন বলে দাবি গবেষণায় ৷