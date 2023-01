সুলতানপুর (উত্তরপ্রদেশ), 8 জানুয়ারি: ইচ্ছেপূরণের লোভে তান্ত্রিকের কথায় ছ'মাসের শিশুকে বলি দিলেন মা ৷ রবিবার সকালে হাড়হিম করা নৃশংস ঘটনার সাক্ষীহল উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর (Sultanpur Horrific Incident) ৷ জেলার ধানৌধি গ্রামের এক মহিলা তন্ত্রসাধনার বশবর্তী হয়ে মন্দিরে কালী প্রতিমার সামনে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে টুকরো-টুকরো করলেন একরত্তিকে (Mother killed 6 years old child by chopping shovels in Sultanpur) ৷ অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করে মর্মান্তিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় গোসাইগঞ্জ থানার পুলিশ ৷

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তান্ত্রিককেও হন্যে হয়ে খুঁজছে তদন্তকারীরা ৷ ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে এসেছে ঘাতক শাবলটিও ৷ পুলিশ জানিয়েছে ধানৌধি গ্রাম নিবাসী শিব কুমার পেশায় নির্মাণ শ্রমিক ৷ কর্মসূত্রে কানপুরে থাকেন তিনি ৷ তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দেবী (35) গ্রামে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ৷ তন্ত্রসাধনার বলি একরত্তি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ৷

অভিযুক্তের অন্য ছেলেমেয়েদের দাবি, তান্ত্রিকের কথায় প্রায় রোজই ঝাড়ফুঁক, তুকতাক লেগেই থাকত তাদের বাড়িতে ৷ এদিন সকাল 9টা নাগাদ মন্দিরে কালী মূর্তির সামনে মঞ্জু দেবী নৃশংস কাণ্ডটি ঘটান বলে দাবি ছেলেমেয়েদের ৷ চিৎকার সত্ত্বেও মা কোনও কথা শোনেনি বলেই দাবি তাদের ৷

মঞ্জু দেবীকে গ্রেফতার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি পুলিশকে ৷ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ (Accused taken to police custody for interrogation) ৷ শিশুদেহটিকে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে ৷ মঞ্জু দেবীকে জেরা করেই তাঁকে নিদান দেওয়া তান্ত্রিকের খোঁজ করছে পুলিশ ৷ স্থানীয় একাংশের আবার অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট তান্ত্রিকের সঙ্গে নাকি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন মঞ্জু ৷ তাই তান্ত্রিককে গ্রেফতারির পর ঘটনাটি সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷