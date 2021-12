নয়াদিল্লি, 11 ডিসেম্বর : তামিলনাড়ুর কুন্নুরে বায়ুসেনার মিগ-17 হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় বাকি থাকা 4 এয়ার ফোর্স এবং 2 সেনা জওয়ানের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে (Mortal remains of 6 killed in IAF chopper crash identified) ৷ তাঁদের দেহ শনিবার সকালে তাঁদের পরিবারে হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ দিল্লি থেকে আকাশপথে তাঁদের বাড়িতে দেহ পাঠানো হবে ৷ সেখানে সেনা এবং বায়ুসেনার তরফে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে (last rites with appropriate military honour) ৷

বুধবার সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী সহ 14 জন সেনা ও বায়ুসেনার জওয়ান চপার দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ৷ দুর্ঘটনায় বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী সহ 13 জনের মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনায় বায়ুসেনার 4 এবং সেনার 2 জওয়ানের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ৷ এ দিন সেই দেহ শনাক্তকরণের কাজ সফল হয়েছে (Mortal remains of 6 personnel of IAF and army identified) ৷ যার পরেই তাঁদের দেহ যার যার পরিবারের হাতে সসম্মানে তুলে দেওয়া হল ৷

শনাক্ত হওয়া শহিদ বায়ুসেনা জওয়ানরা হলেন-

উইং কমান্ডার পি এস চৌহ্বান ৷ তাঁর দেহ সকাল 9টা 45 মিনিটে আগরায় পৌঁছয় ৷ সেখানে পরিবারের তরফে এবং সেনার তরফে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে তাঁর

জুনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আরাক্কাল প্রদীপ ৷ তাঁরক বাড়ি সুলুরে ৷ এ দিন সকাল 11টায় তাঁর দেহ সেখানে পৌঁছবে

স্কোয়াডর্ন লিডার কুলদীপ সিং ৷ তাঁর বাড়ি পিলানিতে ৷ বেলা 11টা 45 মিনিটে তাঁর দেহ সেখানে পৌঁছবে

জুনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার রাণা প্রতাপ দাস ৷ তাঁর বাড়ি ভুবনেশ্বরে ৷ দুপুর 1টায় তাঁর শবদেহ সেখানে পৌঁছবে

শনাক্ত হওয়া শহিদ 2 সেনা জওয়ান হলেন-

ল্যান্সনায়েক বি সাই তেজা ৷ বেঙ্গালুরুতে তাঁর দেহ পৌঁছবে দুপুর সাড়ে 12টার সময়

ল্যান্সনায়েক বিবেক কুমার ৷ হিমাচল প্রদেশের গাগ্গলে সকাল সাড়ে এগারোটায় তাঁর দেহ পৌঁছবে

এ দিন সেনার তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘‘দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের সেনার বেস হাসপাতাল থেকে শহিদ জওয়ানদের দেহ আকাশপথে তাঁদের দেহ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে শেষকৃত্যের জন্য ৷ সেনার তরফে পূর্ণ মর্যাদায় সেই শেষকৃত্য হবে ৷ ’’

প্রসঙ্গত, গত 8 ডিসেম্বর সুলুর যাওয়ার পথে ভারতের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত এবং সেনা ও বায়ুসেনার জওয়ান সহ মোট 14 জনকে নিয়ে মিগ-17 ভি-5 চপার দুর্ঘটনার (IAF chopper crash) কবলে পড়ে ৷ তাঁদের চপার ভেঙে পড়ে নীলগিরির জঙ্গলে ৷ সেই ঘটনায় জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী সহ মোট 13 জন মারা যান ৷ 7 জনের দেহ আগেই শনাক্ত হয়ে গিয়েছিল ৷ এ বার বাকি 6 জওয়ানের দেহ শনাক্ত করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল ৷