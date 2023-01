বান্দা(উত্তরপ্রদেশ), 5 জানুয়ারি: উত্তরপ্রদেশে বাঁদরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক শিশুর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বান্দা জেলার চাপার গ্রামে (Chapar village) ৷ শিশুটির বয়স মাত্র 2 মাস বলে খবর (Monkey throws child in Banda district of UP) ।

জানা গিয়েছে, একদল বাঁদর একটি বাড়িয়ে হামলা চালায় ৷ পরিবারের লোকজন তাদের তাড়াতে যায় ৷ শিশুটিকে সেসময় উঠোনে ঘুমোচ্ছিল ৷ দলের মধ্যে থেকে একটি বাঁদর শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ির ছাদ উঠে সেখান থেকে নীচে ফেলে দেয় ৷ গুরুতর আহত হয় শিশুটি ৷ তাকে দ্রুত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ । চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরে বান্দা জেলার গ্রাম-শহরের মানুষ বাঁদরের হামলায় অতিষ্ঠ ৷ আতঙ্কে ঘুম উড়েছে তাদের । মঙ্গলবার বানরের একটি দল তিন্দওয়ারি থানার সীমানায় চাপার গ্রামে একটি বাড়িতে হানা দেয় । বাড়ির উঠোনে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা শিশুটিকে তুলে উপরে নিয়ে যায় একটি বাঁদর ৷ শিশুটিকে উপরে নিয়ে যেতে দেখে বাড়ির পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । তারা তাদের তাড়ানোর চেষ্টা করেন ৷ হট্টগোল শুনে বাঁদররা শিশুটিকে বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দেয় ৷ মাথায় আঘাত লাগে শিশুটির । তাকে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন ।

চাপার গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় বাঁদরের হামলা হচ্ছে ৷ এর জেরে আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে তাদের । বাঁদরের দল জিনিসপত্রের ক্ষতি করছে ৷ বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী তাদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন । বন বিভাগকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ তবে তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷

