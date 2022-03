নয়াদিল্লি, 11 মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনীতি ও নির্বাচনের সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন (Modi has altered culture of Elections) ৷ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের (Assembly elections 2022) মধ্যে চার রাজ্যেই (BJP landslide victory in four of the five Assembly Elections) বিজেপির বিপুল জয়ের পর উচ্ছ্বসিত কর্মীদের উদ্দেশে এ কথা বললেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে কেন্দ্র যে রকমারি সামাজিক প্রকল্প চালাচ্ছে, তারই ফল ভোটবাক্সে পড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি ৷

দলীয় নেতাদের জেপি নাড্ডা (Nadda to laud PM Modi) বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদি রাজনীতির সংস্কৃতিকে বদলে দিয়েছে ৷ দশকের পর দশক ধরে রাজনীতিকে কর্তৃত্ব করেছে পরিবারতন্ত্র, আঞ্চলিকতা, সাংস্কৃতিকবাদ ইত্যাদি ৷ কিন্তু আজ রাজনীতি হল উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, যুব, মহিলা ও কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য ৷"

যে শরিক দলগুলি বিজেপির বিরুদ্ধে গিয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাড্ডা বলেছেন, "আমি সবসময় এটা বলে এসেছি যে, বিভিন্ন নেতা ও দল যতই হাত ধরাধরি করুক, ভোটাররা ঠিক জানেন কী ভাবে তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হয় ৷"

নাড্ডার দাবি, নির্বাচন কোনও অংক নয়, এটি হল রসায়ন ৷ তিনি বলেন, "যখনই আমরা রসায়নের কথা বলব, তখন আমাদের মনে রাখা উচিত দেশের সেই সব গরিব মানুষের কথা, যাঁরা বছরের পর বছর শোষিত হয়েছেন ৷ অর্থাৎ আমাদের মায়েরা, বোনেরা, যুবরা ও কৃষকরা ৷ তাঁদের সবার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির একটা বন্ধন রয়েছে, সেটা শুধুই একটা রাসায়নিক বন্ধন ৷ এটা মোদির রসায়ন, তাঁর উন্নয়নের রসানয়নই তাঁকে গরিব মানুষ ও তাঁদের সুবিধার্থে তাঁদের ক্ষমতায়নে সচেষ্ট করে ৷"

সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বেশকিছু সামাজিক প্রকল্প চালায় বলে দাবি করে তার তালিকাও দেন জেপি নাড্ডা ৷ তিনি বলেন, "এই প্রকল্পগুলির ফলই নির্বাচনে পেয়েছে নরেন্দ্র মোদির দল ৷"