Eid-ul-Adha: আত্তারি-ওয়াঘা সীমান্তে মিষ্টি বিনিময়, দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর-রাষ্ট্রপতির
Updated on: 39 minutes ago
Eid-ul-Adha: আত্তারি-ওয়াঘা সীমান্তে মিষ্টি বিনিময়, দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর-রাষ্ট্রপতির
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নয়াদিল্লি, 10 জুলাই: আজ পবিত্র ঈদ-আল-আদহা ৷ দেশ তথা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই উৎসব ৷ ঈদ-উল-আধা উপলক্ষ্যে মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, কংগ্রেস সাংসদ-নেতা রাহুল গান্ধি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷
মোদি (Prime Minister Narendra Modi) টুইট করে লিখেছেন, "ঈদ মুবারক ! ঈদ-উল-আধার শুভেচ্ছা রইল ৷ মানুষের উন্নতিতে এবং ভালো থাকার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ তাতে যেন এই উৎসব আমাদের উদ্দীপিত করে ৷" প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দও ঈদ-আল-আদহা (Eid al-Adha) দেশবাসীর উদ্দেশ্যে টুইট করে লিখেছেন, "দেশের সব মানুষের জন্য শুভকামনা রইল ৷ বিশেষত মুসলিম ভাই এবং বোনেদের ৷ এই ঈদ-উল-আধা উৎসব আত্মত্যাগ এবং মানুষের সেবার প্রতীক ৷ মানুষের উন্নতিতে এবং সর্বোপরি দেশের উন্নয়ণের জন্য কাজ করতে হবে ৷ এই উৎসবে আমরা যেন সেই প্রতিজ্ঞা করি ৷"
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Eid Mubarak! Greetings on Eid-ul-Adha. May this festival inspire us to work towards furthering the spirit of collective well-being and prosperity for the good of humankind.— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2022
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عید الاضحی کے مقدس موقعے پر ملک کے عوام بالخصوص ہمارے مسلمان بھائیوں، بہنوں کو مبارکباد۔ عید الاضحی کا تہوار قربانی اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ آئیے اس مقدس موقعے پرانسانیت کی خدمت کے لئے خود کو وقف کریں اور ملک کی خوشحالی اور جامع ترقی کے لئے کام کرنے کا عہد کریں۔— President of India (@rashtrapatibhvn) July 10, 2022
রাহুল গান্ধি টুইট করে লিখেছেন, "ঈদ মুবারক! এই শুভ অনুষ্ঠান যেন আমাদের ঐক্যে উৎসাহিত করে এবং জীবনে শান্তি, আনন্দ আনে ৷" শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷
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Eid Mubarak! May the auspicious occasion of #EidAlAdha usher in the spirit of togetherness and bring peace, prosperity and happiness for all. pic.twitter.com/qYevnKkwxN— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 10, 2022
রবিবার সকালে দিল্লির জামা মসজিদে নমাজ পাঠে অংশ নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভক্ত ৷ এ বছর 10 জুলাই ঈদ-আল-আধা অথবা বকরি ঈদ পালিত হচ্ছে ৷ এই উৎসব 'আত্মত্যাগের উৎসব' নামে পরিচিত ৷ ইসলামিক বা লুনার ক্যালেন্ডারের 12তম মাস ধু আল-হিজ্জাহ-র 10ম দিনে ঈদ উদযাপন করা হয় ৷ এই ঈদ বার্ষিক হজ তীর্থের (Hajj pilgrimage) শেষ দিন ৷
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Greetings to all on the occasion of Eid -al- Azha!— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 10, 2022
ঈদ উপলক্ষ্যে প্রথা মেনে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে আত্তারি-ওয়াঘা বর্ডারে (attari wagah border) বিএসএফ এবং পাকিস্তান রেঞ্জারস নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিনিময় করেছে ৷ বিএসএফ কম্যান্ড্যান্ট যশবীর সিং জানান, এই প্রথা আমাদের চিরাচরিত রীতি, ভালো সম্পর্ক এবং শান্তির প্রতীক ৷
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Eid Mubarak!— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) July 10, 2022
Greetings #EidAlAdha
May this festival inspire us all to work towards nurturing the spirit of well-being and prosperity for the good of humankind.