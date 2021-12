লন্ডন, 7 ডিসেম্বর : কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নতুন করে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে বিশ্বে ৷ এমন সময় ল্যানসেটের সমীক্ষায় উঠে এল অবাক করা তথ্য ৷ দুই ভিন্ন কোম্পানির টিকার ডোজ মানবদেহে কোভিডের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম, এমনটাই দাবি করা হয়েছে ল্যানসেটের এক সমীক্ষায় (Lanset study says mixing other vaccines with AstraZeneca, Pfizer jabs generates robust immune response) ৷

সম্প্রতি দ্য ল্যানসেট জার্নালে (The Lanset Journal) প্রকাশিত একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, অ্যাস্ট্রেজেনেকা কিংবা ফাইজারের প্রথম ডোজের সঙ্গে মডার্না কিংবা নোভাভ্যাক্সের দ্বিতীয় ডোজ কোভিড 19-এর বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম ৷

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক 1070 জনের দেহে এই সমীক্ষা চালিয়েছেন এবং সেই সমীক্ষার ফল ইতিবাচক বলেই জানিয়েছেন তারা (University of Oxford found that no safety concerns were raised in the study of 1,070 participants)৷ সমীক্ষায় নিরাপত্তাজনিত কোনও উদ্বেগও দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন গবেষকরা ৷ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ম্যাথু স্নেপ বলেন, "এই ধরনের সমীক্ষা করতে পারার জন্য ধন্যবাদ ৷ একই ভ্যাকসিনের সময়সূচিতে কীভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ চিত্র সামনে এসেছে আমদের।"

উল্লেখযোগ্যভাবে সমীক্ষা জানাচ্ছে, একই সময়সূচিতে অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ ভিন্ন সংস্থার তৈরি ভ্যাকসিন দ্বিতীয় ডোজের মিশ্রণে কোভিডকে হারাতে অনেক বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে ৷