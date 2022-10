নিউদিল্লি, 17 অক্টোবর: দীপাবলি অনুষ্ঠান ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিল দিল্লির প্রসিদ্ধ মিরান্ডা হাউস কলেজে (Miranda House College of Delhi) ৷ ছাত্রীদের অভিযোগ বহির্গাতরা দেওয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে অশালীন স্লোগান দিতে থাকে । ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত ভিডয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে (Controversy in Miranda House College of Delhi over Diwali celebration) ৷

জানা গিয়েছে রাজধানীর মিরান্ডা হাউজ কলেজে শুক্রবার ছিল দীপাবলি (Diwali 2022 ) মেলার অনুষ্ঠান । যেখানে কলেজের সব শিক্ষার্থীদের কলেজে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় । এই সময় কয়েকজন কলেজ ক্যাম্পাসের দেওয়াল বেয়ে ভিতরে ঢোকে । তারা কলেজের কেউ নয় বলে জানা গিয়েছে । মেয়েদের কলেজে এভাবে পুরুষরা ঢুকে পড়ায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়ায় ।

এই বিষয়ে একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ তাতে লোকজনকে মিরান্ডা হাউজের দেওয়াল বেয়ে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছে । শুধু তাই নয় তাদের স্লোগান দিতেও দেখা গিয়েছে ৷ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (উত্তর) সাগর সিং কালসি জানান, গত 14 অক্টোবর কলেজে দীপাবলি মেলার একটি অনুষ্ঠান ছিল । এতে কলেজের সব শিক্ষার্থীকে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয় । কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে প্রচণ্ড ভিড় বাড়তে থাকে । এ সময় কলেজ প্রশাসনকে প্রবেশ গেট বন্ধ করে দিতে হয় । এরপরই তিন থেকে জন শিক্ষার্থী গাছ বেয়ে দেওয়ালে উঠে দীপাবলি মেলা দেখতে ভতরে ঢুকতে চেষ্টা করে । তাদের থামানো হয় । শেষ পর্যন্ত কলেজে দিপাবলীর অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয় ।

আরও পড়ুন: শিক্ষক দিবসে রাজপথে শিক্ষকদেরই অবস্থান বিক্ষোভ

টুইটারে এক ছাত্রী দাবি করেছেন যে, তাঁরা শুক্রবারের অনুষ্ঠান চলাকালীন 'ক্যাটকলিং এবং যৌনতাবাদী স্লোগানিয়ার'-এর শিকার হয়েছেন ৷ কারণ ছেলেরা জোর করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছিল ৷ আরও কয়েকধাপ এগিয়ে অন্য এক শিক্ষার্থীর অভিযোগ, বাইরে থেকে আসা অনেকে ক্লাসরুমেও ঢুকে যায় । শুধু তাই নয় অশালীন আচরণও করে ।