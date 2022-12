বিলাসপুর (ছত্তিশগড়), 9 ডিসেম্বর: নাবালিকা প্রেমিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় তাকে গর্ভপাতের ওষুধ খাইয়েছিল প্রেমিক ৷ অভিযোগ, 5 মাসের অন্তঃসত্ত্বা ওই নাবালিকার মৃত্যু হয় সেই ওষুধ খেয়েই ৷ দেড় বছর আগের এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত ৷ ঘটনা ছত্তিশগড়ের গৌরেলা পেন্ড্রা মারওয়াহি জেলার (Lover Convicted for Girl Death)৷

শুক্রবার এই সাজার ঘোষণা করে স্পেশাল এডিজে কোর্ট ৷ তবে যুবকের বিরুদ্ধে খুনের যে অভিযোগ উঠেছিল তা খারিজ করে দিয়েছে আদালত ৷ তবে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় পকসো আইনে ওই যুবককে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত (boy friend gets life imprisonment for death of minor girlfriend)৷

জানা গিয়েছে, 2021 সালের 30 জুলাই মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার ৷ তদন্তের পর জানা যায় একই গ্রামের বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ৷ যৌন সম্পর্কও হয় তাদের মধ্যে ৷ ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা ৷ নাবালিকা প্রেমিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে তাকে গর্ভপাতের ওষুধ এনে দেয় ওই যুবক ৷ সেই ওষুধ খাওয়ার পরেই মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর (minor girlfriend died after consuming abortion pills) ৷

মৃত্যুর সময় ওই নাবালিকার বয়স ছিল 15 বছর 9 মাস ৷ ফলে ওই যুবকের বিরুদ্ধে পকসো আইনের ধারায় মামলা রুজু হয় ৷ মামলার রায় ঘোষণার সময় এদিন বিচারক জানান, নাবালিকাকে খুন করার কোনও উদ্দেশ্য যুবকের ছিল না ৷ তাই তাকে খুনের অভিযোগে 302 ধারায় দোষী বলা যায় না ৷ কিন্তু যেহেতু ওই যুবক নাবালিকার সঙ্গে যৌন সংস্পর্শ স্থাপন করেছিল ও কিশোরীর গর্ভপাত করতে ওষুধ খাইয়েছিল তাই পকসো আইনের 6 নং ধারায় সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ৷ এরপরেই আদালত যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয় ৷