রাঁচি, 8 অক্টোবর: প্রিয়জনের হাত ধরে পুলিশ স্টেশন চত্বরে আয়োজিত এক অর্কেস্ট্রা অনুষ্ঠানে গিয়েছিল লাতেহারের 11 বছরের কিশোরী ৷ পরিণাম যে এমন ভয়ংকর হতে পারে দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি কেউ ৷ অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে রেলস্টেশনে গণধর্ষণের শিকার হল ওই কিশোরী ৷ শিউরে ওঠার এখানেই শেষ নয় ৷ ধর্ষকরা প্রত্যেকেই কিশোর বয়সি বলে পুলিশ সূত্রে খবর (Minor girl gangraped in latehar by 10 minors) ৷ পাশাপাশি ধর্ষণের সময় প্রত্যেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷

ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত 10 জন কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Accused are arrested) ৷ সূত্রের খবর, কিশোর বয়সি এক বন্ধুর সঙ্গে ওই অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল কিশোরী ৷ ফেরার পথে স্টেশনে অপেক্ষারত অবস্থায় মদ্যপ কিশোরদের কু-নজরে পড়ে সে ৷ শুরুটা হয় অভব্য আচরণ দিয়ে এবং যার পরিণতিটা মর্মান্তিক ৷

পুলিশ জানিয়েছে, কিশোরীর প্রতি অভিযুক্তদের অভব্য আচরণের প্রতিবাদ করলে কিশোরীর সঙ্গীকে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ প্রাণভয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় সে ৷ এরপর একা পেয়ে কিশোরীকে স্টেশন চত্বরেই গণধর্ষণ করে তারা ৷

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি 10 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ ৷ তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ (Accused are in police custody for investigation) ৷ তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই গোটা বিষয়ে আরও সবিস্তার জানানো হবে বলে দাবি পুলিশের ৷