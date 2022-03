চিত্রকূট (উত্তরপ্রদেশ), 15 মার্চ : কুসংস্কারের বলি এক নিরাপরাধ শিশু (superstition took the life of innocent child) ৷ বাড়িতে গুপ্তধন আছে, আর কোনও শিশুকে বলি দিলে ওই গুপ্তধন মিলবে, এই অন্ধবিশ্বাসের জেরে ওই শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ (Minor boy sacrificed by kin for hidden treasure in Chitrakoot) ৷ অভিযুক্ত দম্পতি ওই শিশুরই আত্মীয় ৷

গত 8 মার্চ ওই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয় শস্য রাখার একটি কন্টেনার থেকে ৷ ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলার চিত্রকূটের রাঘবপুরি এলাকায় (Raghavpuri locality under Kotwali police station at Chitrakoot in Banda district of Uttar Pradesh) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধারের সময় বিষয়টি বোঝা না গেলেও, তদন্ত কিছুটা এগোতেই কালাজাদু ও ঝাড়ফুঁকের বিষয়টি সামনে আসে (Chitrakoot police solve murder mystery) ৷ শিশুটিকে মেরে কালাজাদু করার অপেক্ষায় ছিল ওই দম্পতি ৷ কিন্তু তার আগেই প্রতিবেশীরা বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ করেন ৷ আর পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতেই সত্যিটা সামনে আসে ৷

পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটির বয়স 9 বছর ৷ অভিযুক্তরা ওই শিশুর কাকা-কাকিমা ৷ শিশুটি প্রায়ই যেত সেখানে ৷ ওই শিশুর বাবা রামপ্রয়াগ রাইদাস গত 8 ফেব্রুয়ারি পুলিশের কাছে ছেলের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছিল ৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর শিশুটির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷

যদিও এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা ৷ তাদের দাবি, পুলিশ প্রথম থেকে সক্রিয় হলে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা যেত ওই শিশুকে ৷

পুলিশ সুপার ধবল জয়সওয়াল (Superintendent of Police Dhawal Jaiswal) জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের নাম ভুল্লু বর্মা ও উর্মিলা বর্মা ৷ উর্মিলা ভুল্লুর স্ত্রী ৷ ওই দম্পতি দীপাবলির সময় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁদের বাড়িতে গুপ্তধন রয়েছে ৷ কোনও নাবালককে বলি দিলে এবং পুজো করলে সেই গুপ্তধন পাওয়া যাবে ৷ সেই কারণেই ওই শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন তারা ৷ তাই পুলিশ সুপারের আবেদন, অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোনও অপরাধে কেউ যাতে জড়িয়ে না পড়েন ৷ আর এমন কোনও ঘটনার আঁচ পেলে যেন আগে পুলিশকে জানানো হয় ৷

আরও পড়ুন : Deganga Murder case : বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ! দেগঙ্গায় সুপারি কিলার দিয়ে খুন