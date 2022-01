নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: সংশোধনাগারে বন্দি রূপান্তরকামীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ পাঠাল কেন্দ্রীয় সরকার (MHA asks states to safeguard rights of transgender in prisons)৷ তাঁদের যাতে কোনও হেনস্থার শিকার হতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে তাঁদের পৃথক ওয়ার্ডে রাখতে বলা হয়েছে ৷

সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে, ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (প্রোটেকশন অফ রাইটস) আইন, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) রূপান্তরকামীদের পরিচিতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ সরকারের দেওয়া সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধে পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে ৷ এই আইন অনুযায়ী, একজন রূপান্তরকামী ব্যক্তির ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে (Rights of transgender in prisons) পরিচয়ে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে ৷

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "সংশোধনাগারে তাঁদের লিঙ্গের পরিচিতি অনুযায়ী সুযোগ সুবিধে থাকার ব্যবস্থা রাখা উচিত ৷ রূপান্তরকামী পুরুষ ও মহিলার জন্য পৃথক ওয়ার্ড নিশ্চিত করা উচিত এবং এই ওয়ার্ডগুলি পুরুষ ও মহিলাদের থেকে পৃথক থাকাটা জরুরি ৷ তাঁদের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং তাঁদের জন্য পৃথক শৌচালয় ও স্নানাগারের ব্যবস্থা রাখতে হবে ৷"

তবে এই ব্যবস্থার জন্য রূপান্তরকামীরা যাতে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন বা আইসোলেটেড হয়ে না পড়েন, সে দিকেও নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছে কেন্দ্র ৷ সংশোধনাগারে প্রবেশের প্রক্রিয়া, মেডিক্যাল পরীক্ষা, থাকার ব্যবস্থা, জামাকাপড় পরা, চিকিৎসা-সহ সব ক্ষেত্রেই রূপান্তরকামীদের সম্মানের সঙ্গে সব অধিকার সুরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে নির্দেশিকায় ৷