জব্বলপুর, 5 জানুয়ারি: দিল্লির দুর্ঘটনায় ছায়া এবার দেখা গেল মধ্যপ্রদেশে ৷ একটি ট্রাকের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ এতে বাইকে থাকা দুই আরোহীর মধ্যে বাইকচালক ছিটকে পড়ে যান ৷ আরেক আরোহী মহিলা মেডিক্যাল পড়ুয়া ট্রাকের তলায় আটকে যান ৷ ওই অবস্থাতে ট্রাকটি তার গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং মেয়েটিকে ঘষটে ঘষটে প্রায় 500 মিটার পথ নিয়ে যায় ৷ এই দুর্ঘটনায় ছাত্রীটি মারা গিয়েছেন আর বাইকচালক ছাত্রকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ বুধবার গভীর রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের গধা থানা এলাকায় ৷ সবমিলয়ে দিল্লির কাঞ্ঝওয়ালার অন্ধমুখ বাইপাসের ছবি ফিরল জব্বলপুরে (Medical Student stuck in truck that kept dragging for nearly 500 meters in Jabalpur Road Accident) ৷

বিস্তারিত আসছে...