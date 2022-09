আমেদাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: স্টেডিয়ামের পর এবার মেডিক্যাল কলেজের নাম বদলে হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে ৷ আমেদাবাদ পৌরনিগম এই পদক্ষেপ করেছে ৷ মণিনগর এলাকায় (Maninagar area of the Ahmedabad Municipal Corporation) এলজি হাসপাতাল চত্বরে মেট মেডিক্যাল কলেজ (Met Medical College) তৈরি হয়েছিল ৷ পৌরনিগম তার নাম রাখল প্রধানমন্ত্রীর নামে (Ahmedabad Municipal Corporation changes Medical College name as Narendra Modi Medical College) ৷

শনিবার, 17 সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদির 72তম জন্মদিন ছিল ৷ সেই উপলক্ষ্যে বিজেপি শাসিত আমেদাবাদ পৌরনিগম এই সিদ্ধান্ত নেয় ৷ র সর্বসম্মতিতে পৌরনিগমের স্ট্যান্ডিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত নেয় ।

আরও পড়ুন: রাষ্ট্রপতির হাতে উদ্বোধন নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের

স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিতেশ বারোত বলেন, "20 বছর আগে মণিনগর বিধানসভা থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ মানুষ যাতে সুচিকিৎসা পেতে পারে এবং মেডিক্যাল পড়ুয়ারা যেন অন্য রাজ্যে না যান, তার জন্য এই কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তিনি ৷"

2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাতের মোতেরায় সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামের (Sardar Patel Stadium in Gujarat) নাম বদলে হয় 'নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম' ৷ এনিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ মোতেরা স্টেডিয়ামের সংস্কার করে 1 লক্ষেরও বেশি সংখ্যক দর্শকের বসার বন্দোবস্ত করা হয় ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী কিরণ রিজেজু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিসিসিআই সচিব জয় সাহা-সহ অন্যদের উপস্থিতিতে স্টেডিয়ামের নাম 'নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম' হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৷