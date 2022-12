নয়াদিল্লি, 4 নভেম্বর: আজ রাজধানীতে পৌরনিগম নির্বাচন ৷ দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচনের শুরুতেই বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটারদের ঠকানোর অভিযোগ তুলল কংগ্রেস ৷ ঘটনাটি এমসিডি-র (Delhi Municipal Corporation, MCD) রোহিনী বি-র 22 নম্বর ওয়ার্ডের ৷ এখানে কংগ্রেস প্রার্থী শগুন ভাদানা (Congress candidate Shagun Bhadana) রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করেন, বিজেপি প্রার্থী কোমল বশিষ্ঠ নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভোটারদের বোকা বানাচ্ছেন (Cong accuses BJP candidate of cheating voters by prefixing Dr to her name) ৷

ভাদানা তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, বশিষ্ঠ তাঁর নামের শুরুতে 'ডাঃ' (Dr) লেখেন ৷ প্রচারপর্বে তিনি নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে তুলে ধরেছেন ৷ আর এভাবেই ভোটারদের ঠকিয়েছেন ৷

রিটার্নিং অফিসার ও দিল্লি পুলিশে ভাদানার অভিযোগ বিবৃতি

দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচনে (MCD elections) রোহিনী-বি, ওয়ার্ড নম্বর 22-এর বিজেপির হয়ে টিকিট পেয়েছেন কোমল বশিষ্ঠ ৷ তিনি আদর্শ নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন (model code of conduct) করেছেন বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি তাঁর নামের আগে ডাঃ বসিয়ে মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করার মতো অপরাধও করেছেন বলে দাবি কংগ্রেসের ৷ দলের আরও দাবি, ওই প্রার্থী চিকিৎসক নন ৷ শুধুমাত্র একজন যোগ্য চিকিৎসক যার এমবিবিএস ডিগ্রি আছে তিনিই তাঁর নামের আগে ডাঃ লিখতে পারেন ৷ যদি কেউ কোনও বিষয়ে সফলভাবে পিএইচিডি সম্পূর্ণ করে থাকেন, তাঁকেও ডঃ বলা যায় ৷ কিন্তু তাঁর (কোমল বশিষ্ঠ) কোনওটিই নেই ৷

তিনি আরও জানান, কোমল (Komal Vashisht) একজন ডায়াটিসিয়ান ৷ কোনও ডায়াটিসিয়ানই তাঁর নামের আগে 'ডাঃ' লিখতে পারেন না ৷ এটা একটা গুরুতর বিষয় ৷ তিনি সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন, যাঁরা ভাবছেন যে তিনি চিকিৎসক এবং ভোটে লড়ছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করা হোক ৷

জানা গিয়েছে, 2018 সালে কোমল বশিষ্ঠ ইগনু (Indira Gandhi National Open University, IGNOU) থেকে 'হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন' বিষয়ে ডিপ্লোমা করেছেন ৷ এই বিতর্কে একটি সংবাদসংস্থায় বশিষ্ঠ জানান, এ প্রসঙ্গে রিটার্নিং অফিসারকে তিনি তাঁর বক্তব্য জমা দিয়েছেন ৷ সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আপনারা সেখান থেকে বিষয়টি জেনে নিন ৷ আমি আমার মত, অধিকার জানিয়েছি ৷ আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি ৷"

আরও পড়ুন: দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচনে প্রার্থী দিনহাটার সানোয়ার আলি