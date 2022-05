নয়াদিল্লি, 9 মে : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র দিল্লির শাহিনবাগে বুলডোজার (Bulldozer in Shaheen Bagh) ৷ শাহিনবাগে বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদের পরিকল্পনা আগেই নিয়েছিল দক্ষিণ দিল্লি পৌরসভা ৷ সেই পরিকল্পনা মতো সোমবার সকাল 11টা নাগাদ এলাকায় পৌঁছোয় পৌরসভার বুলডোজার ৷ সঙ্গে যান পৌরসভার আধিকারিকরাও ৷ এই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে পৌরকর্মীদের স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়তে হবে সেই আশঙ্কা আগেই ছিল ৷ তাই মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনীও ৷

এদিন সকালে শাহিনবাগে বুলডোজার পৌঁছনোর পরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকাবাসী ৷ বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন অনেকে ৷ ফলে বাধা পেয়ে আটকে যায় এই উচ্ছেদ অভিযানের কাজ ৷ পৌরসভার তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তার ধারে যেসব বেআইনি নির্মাণ গড়ে উঠেছে সেগুলিকে খালি করানোই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ৷ কিন্তু, বুলডোজার দিয়ে তাঁদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে এদিন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকাবাসী ৷ ফলে শুরু করা যায়নি এই উচ্ছেদ অভিযান ৷ ফিরে আসতে হয় পৌরকর্মী ও আধিকারিকদের ৷ এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, পৌরসভার কথা মেনে আগেই শাহিনবাগে রাস্তার উপর থেকে বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাও পৌরসভা এলাকায় বুলডোজার পাঠিয়েছে ৷

আরও পড়ুন : মুম্বইয়ে দাউদের একাধিক জায়গায় অভিযান এনআইএ'র, আটক সেলিম কুরেশি

অন্যদিকে, শাহিনবাগে এই উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল সিপিআইএম ৷ কিন্তু সোমবার দুপুরে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত (Supreme Court refused to entertain a plea filed by CPI(M) against the demolition drive in Shaheen Bagh) ৷ আদালত এদিন জানিয়েছে, বেআইনি দখলদার বিরোধী অভিযানে কোনও রাজনৈতিক দলের আবেদনের ভিত্তিতে কোর্ট এভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না ৷ বেইনি নির্মাণ বিরোধী এই অভিযানে কার কোন মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে সেই প্রশ্ন এদিন তুলেছে বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও ও বিআর গাভাই এর বেঞ্চ ৷ ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন না জানালেও কেন সিপিএম বিষয়টি নিয়ে আদালতে এল সেই প্রশ্নও এদিন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ যদি পৌরসভা কোনও বেআইনি কাজ করে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা হাইকোর্টে যেতে পারে বলেও এদিন জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷