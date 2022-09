ফাতেহাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: 'এনডিএ বলে আর কিছু নেই ৷ শিবসেনা, অকালি দল, জেডি (ইউ) সবাই গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচানোর তাগিদে বিজেপি'র সঙ্গ ছেড়ে গিয়েছে ৷' রবিবার বিজেপি'র বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এই মন্তব্যই করেছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷ কেন্দ্রের শাসকদলকে তিনি 'বড়কা ঝুঠা পার্টি (সবচেয়ে বড় মিথ্যেবাদী দল)' বলেও কটাক্ষ করেন ৷

এদিন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী দেবীলালের 109 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আইএনএলডি'র ডাকে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, আরজেডি'র তেজস্বী যাদব, সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি, অকালি দলের সুখবির সিং বাদল (Opposition on one platform) ৷ সবমিলিয়ে এদিন হরিয়ানায় বিরোধী সমাবেশে ঐক্যের ছবি (Many opposition leaders on one stage in Haryana) ৷

2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি'র বিরুদ্ধে জোট গঠন করতে এদিন তৎপর হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও (Opposition Unity vs Modi Government) ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, "কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী দলকে আমি আবেদন করব বিজেপি'কে হারাতে জোটবদ্ধ হতে ৷ এটাই আমার ইচ্ছা ৷"

তবে এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও যোগ দেননি ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুখ আবদুল্লা, তেলেঙ্গার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডিএমকে নেতৃত্ব ৷