মুম্বই, 4 এপ্রিল : সাত বছর আগে মহিলার শারীরিক নিগ্রহের সাজা পেল মুম্বইয়ের এক যুবক (Man Sentenced of Imprisonment for Physical Assault of A Woman) ৷ আদালত কিরণ সুজা হোনাভার নামে বছর 37 এর ওই যুবককে 1 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও 10 হাজারা টাকা জরিমানার শাস্তি দিয়েছে (One year Imprisonment for Humiliate A Woman) ৷ 2015 সালে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস স্টেশনে এক মহিলাকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চুম্বন করেছিল কিরণ সুজা হোনাভার ৷

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি 2015 সালের 23 অগাস্টের ৷ এক মহিলা যাত্রী তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গোভান্ডি থেকে সিএসটি স্টেশনে আসছিলেন ৷ ট্রেন সিএসটি স্টেশনের 1নং প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর হোনাভার তাঁর ডান গালে চুম্বন করে বলে অভিযোগ ৷ শুধু তাই নয়, তাঁকে হেনস্থাও করা হয় ৷ যার পর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাসের রেলওয়ে পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ জানান ওই মহিলা ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি 354, 354এ (1) ধারায় মামলা রুজু করা হয় ৷ মহিলার জবানবন্দিও নেয় পুলিশ ৷

আরও পড়ুন : STF raids Jharkhand arms factory: ক্রেতা সেজে ঝাড়খণ্ডের আগ্নেয়াস্ত্র কারখানায় হানা কলকাতা পুলিশের এসটিএফের

এর পরেই এএসআই গণপত গোন্ডকে অভিযুক্ত কিরণ সুজা হোনাভারকে গ্রেফতার করেন ৷ এর পর পরবর্তী তদন্ত শুরু হয় ৷ তদন্ত চলাকালীন এএসআই গণপত একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর জবাববন্দি নেন ৷ স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন ৷ মামলাকে পোক্ত করতে বেশকিছু প্রমাণও জোগাড় করেন ৷ তার পর আদালতে চার্জশিট জমা দেন ৷ সেই মামলার শুনানি শেষে অভিযুক্তকে নারী নিগ্রহ এবং হেনস্থা-অসম্মানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত ৷ দোষী কিরণ সুজা হোনাভারকে 1 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 10 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ৷ এই রায়ের পর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মহিলাদের প্রতি যে কোনও ধরনের অপরাধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে ৷