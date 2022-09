সুরাট(গুজরাত), 11 সেপ্টেম্বর: শনিবার গভীর রাতে গুজরাতের সুরাতে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে (Fire at Surat factory) ৷ তাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে (One dies in fire incident) বলে জানা গিয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে সুরাতের শচীন জিআইডিসি এলাকায় । অনুপম কোকোলা মিলে বয়লার ফেটে আগুনটি লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ৷

দমকলের প্রায় 12টি গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে । ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ দমকলের আধিকারিকরা জানান, কারখানা থেকে 12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে । শনিবার রাত 10টা 10মিনিটে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং তা নেভাতে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায় । এই ঘটনায় আহত হন দু'জন ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতালে যাওয়ার পরই মৃত্যু হয় একজনের ৷

