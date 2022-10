গাজিয়াবাদ, 26 অক্টোবর: গাড়ি পার্ক করা নিয়ে দুই ব্যক্তির বচসা । সেখান থেকেই হাতাহাতি, শেষ পর্যন্ত ইটের আঘাত করে একজনের মাথা থেঁতলে দিল আরেক যুবক (Man beaten to Death over Parking) । মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের টিলা মর এলাকায় (Parking Dispute in Hotel in Ghaziabad) ।

ঘটনার পরেই ভাইরাল হয়েছে ওই সময়ের একটি ভিডিয়ো । ওই ঘটনার সময়েই পাশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন এক আরোহী । তিনিই চলন্ত গাড়ি থেকে ওই নৃশংস ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করেন । ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, মাটিতে পড়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক । তাঁর মাথায় ক্রমাগত ইটের বারি মারছে দু'জন । ওই ভদ্রলোকের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে । পরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ।

গাজিয়াবাদে যুবককে মাথা থেঁতলে খুন

জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বরুণ । বছর 35-এর ওই যুবক দিল্লি পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর ছেলে । সংবাদ সংস্থা সূত্রের খবর, গাজিয়াবাদের জ্বয়ালি গ্রামের বাসিন্দা বরুণের সঙ্গে গাড়ি পার্ক করা নিয়ে বচসা শুরু হয় দুই যুবকের । তারপরেই ইট দিয়ে বরুণের মাথা থেঁতলে দেয় তারা । রাত 9টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ।

গাজিয়াবাদের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্ঞানেন্দ্র কুমার সিং জানিয়েছেন, গাজিয়াবাদ পুলিশের তরফ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । পুলিশের পাঁচটি দল অভিযুক্তদের খুঁজছে । এই ঘটনায় গাজিয়াবাদের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে । ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরেই মৃতের পরিবার-পরিজন পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ তুলে স্থানীয় থানায় বিক্ষোভ দেখায় ।