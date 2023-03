আবদুল্লাপুরমেট (তেলঙ্গানা), 16 মার্চ: স্ত্রী ও সদ্য়োজাত সন্তানকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে (Man Allegedly Murders his Wife and Son) ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটে তেলঙ্গানার (Telangana) রাঙ্গারেডি জেলার আবদুল্লাপুরমেট মণ্ডলের আনাজপুরে ৷ স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্তের আড়াই বছরের মেয়েই প্রথম ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনে (Daughter Ran Out From House) ৷ সে কোনোরকমে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে প্রতিবেশীদের বলে, ‘‘বাবা মাকে বোতল দিয়ে আঘাত করেছে । মায়ের মুখে ছুরিকাঘাত করেছে । বাবা আমার ছোট ভাইকে জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দিয়েছে ৷’’ ফলে এই নিয়ে এলাকায় হইচই পড়ে যায় ৷

পুলিশ ও স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, আনাজপুরের বাসিন্দা এরপুলা ধনরাজের সঙ্গে চার বছর আগে একই মণ্ডলের বান্দরভিরার বাসিন্দা কান্দিকান্তি লাবণ্যর (23) বিয়ে হয় । তাদের আড়াই বছরের মেয়ে আদিয়া ৷ সে-ই হত্যাকাণ্ডের খবর প্রতিবেশীদের জানায় ৷ তার দেড় মাসের ক্রিয়াংশ ৷ যার জন্ম গত 3 ফেব্রুয়ারি৷ মর্মান্তিক ঘটনায় তারও মৃত্যু হয়েছে ৷

ধনরাজের মা মারা গিয়েছেন বছর দশেক আগে । বর্তমানে তাঁরা সবাই তাঁদের বাবা বালেয়ারের সঙ্গে থাকেন । দিন কয়েক আগে ছেলের জন্মের 21তম দিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানও উদযাপন করেন ধনরাজ ৷ তার পর তিনি স্ত্রী লাবণ্যকে বাপেরবাড়িতে পাঠিয়ে দেন । বুধবার সকালে তিনি লাবণ্যকে ফোন করেন ৷ জানান যে তিনি বান্দরাভিরালায় এসে ছেলেকে টিকা দেওয়ানোর জন্য নিয়ে যাবেন ৷ বেলা 11টার দিকে তিনি শ্বশুরবাড়িতে যান ও স্ত্রীকে নিয়ে দুপুরে আনাজপুর পৌঁছান ।

অভিযোগ, বাড়িতে পৌঁছানোর পর তিনি লাবণ্যকে মারধর করেন । তাঁকে বিয়ারের বোতল দিয়ে মুখে ছুরিকাঘাত করেন ৷ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন ৷ আর সদ্যোজাত ছেলেকে জলে ছুঁড়ে ফেলে মেরে দেন ৷ ওই পরিস্থিতি ভয়ে বাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে আদিয়া ৷

প্রতিবেশীদের দাবি, মেয়েকেও খুনের পরিকল্পনা ছিল ধনরাজের ৷ কিন্তু সে বেরিয়ে আসায়, তা সম্ভব হয়নি ৷ তবে কিচ্ছুক্ষণ উদভ্রান্তের মতো কুড়াল হাতে মেয়েকে সে খুঁজেওছে ৷ শেষে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যান৷ তবে সেই সময় তিনি একেবারে স্বাভাবিক ছিলেন ৷ বাড়িতে রক্তের দাগ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি ৷ স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন৷ পুলিশ গিয়ে দেহ দু’টি উদ্ধার করে ৷

এই ঘটনায় একেবারে ভেঙে পড়েছেন লাবণ্যর মা-বাবা ৷ তাঁর পরিণতি দেখে হতবাক প্রতিবেশীরাও ৷ কারণ, ওই দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল ৷ লাবণ্যর বাবার দাবি, অতিরিক্ত পণের জন্যই তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে ৷ জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান ৷ তবে অভিযুক্ত এখনও অধরা ৷ শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে (Police Investigating Twin Murders Case) ৷

