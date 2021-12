পানাজি, 2 ডিসেম্বর : 13 ডিসেম্বর গোয়া সফরে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee is scheduled to visit Goa) ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূল-কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা তাঁর গোয়া সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ।

আগামী বছরের শুরুতেই গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে এটি হবে তাঁর দ্বিতীয় গোয়া সফর (her second tour of this poll-bound state in two months) । এর আগে গত অক্টোবরেই গোয়া সফর করেছিলেন তিনি । এবার দলীয় সাংসদ এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সঙ্গে থাকবেন ৷

সেপ্টেম্বরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন গোয়ার প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেইরো ৷ কলকাতায় এসে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি ৷ তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে তৃণমূল ৷ তারপরেই গোয়ার রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা ৷ অক্টোবরে তিন দিনের গোয়া সফরে গিয়ে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো । তাঁর উপস্থিতিতেই তৃণমূলে যোগ দেন অভিনেত্রী নাফিসা আলি ও পরিবেশপ্রেমী মৃণালিনী দেশপ্রভু, তারকা টেনিস খেলোয়ার লিয়েন্ডার পেজরা (Leander Paes)।

ভোটে জিতে তৃতীয়বার বঙ্গের মসনদে বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তারপরেই রাজ্যের বাইরেও সংগঠন গড়ে তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ এক্ষেত্রে জোড়াফুলের প্রথম লক্ষ্য ত্রিপুরা, গোয়া, মেঘালয় ৷ সম্প্রতি ত্রিপুরার পুরভোটে প্রতিদ্বন্ধিতা করে হারলেও ছাপ ফেলেছে এরাজ্যের শাসকদল ৷ এবার লক্ষ্য বিজেপিশাসিত গোয়ার 40টি বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে উঠে আসা ৷ সেই জন্যই মমতার ঘনঘন গোয়া সফর ৷