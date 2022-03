বারাণসী, 3 মার্চ : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হার কেন জরুরি, বৃহস্পতিবার সেই কথাই ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ লক্ষ্মীবারে কাশীধামে দাঁড়িয়ে সেই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রীর (Prime Minister Narendra Modi) আসন থেকে উৎখাত করা ৷

এদিন মমতা উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বারাণসীতে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন তৃণমূল নেত্রী (Mamata Banerjee at Varanasi for Election Campaign) ৷ সমাজবাদী পার্টি আয়োজিত সেই সভা থেকে আগাগোড়া বিজেপিকে আক্রমণ করেন তিনি ৷ কখনও তাঁর নিশানায় ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷ আবার কখনও তিনি স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদিকে ৷

সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবের জোটকে জেতানোর আবেদন করেছেন ৷ তাঁর কথায়, অখিলেশ যাদব জিতলে 2024-এ নরেন্দ্র মোদিও হেরে যাবে (Mamata Banerjee Says if Akhilesh Yadav wins in UP then Modi will lose in 2024) ৷ তাই শেষদফায় উত্তরপ্রদেশের ভোটারদের তিনি সাইকেলেই ভোট দিতে অনুরোধ করেছেন ৷

বারাণসীতে সমাজবাদী পার্টির সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জাতীয় রাজনীতিতে অন্যতম মিথ হল উত্তরপ্রদেশ যার, দিল্লি তার ৷ অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতায় না থাকলে দিল্লি ধরে রাখা যায় না ৷ ফলে উত্তর প্রদেশের বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে হারাতে পারলে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে লড়াই আরও সহজ হবে, তা বিলক্ষণ জানেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই কারণেই তিনি এই কথা বলেছেন বলে রাজনৈতিক মহলের মত ৷

অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারেরও সমালোচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ করোনাকালে কোভিডে মৃতদের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তিনি ৷ তাঁর সরকার পশ্চিমবঙ্গে যে ওই মৃতদেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল, তাও উল্লেখ করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে, অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড তৈরি, দুর্নীতি, খুনের রাজনীতি-সহ একাধিক অভিযোগ করেছেন ৷

সরাসরি আক্রমণ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকেও (Mamata Banerjee Slams UP CM Yogi Adityanath) ৷ মমতার কথায়, নামের যোগী, কিন্তু কাজে ভোগী৷ শুধু ভোগ করে৷ শুধু বড় বড় কথা বলে ৷