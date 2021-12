মুম্বই, 2 ডিসেম্বর : বঙ্গের শিল্পের পরিবেশ সম্পর্কে মুম্বইয়ের শিল্পপতিদের অবগত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার সন্ধ্যায় বাণিজ্যনগরীতে আয়োজিত এক শিল্প সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata at Mumbai YPO Summit) ৷ সেখানেই তিনি এই বিষয়ে শিল্পপতিদের জানান ৷ বাংলায় বিনিয়োগ করার আহ্বানও জানান তিনি (mamata banerjee invites businessmen to invest in bengal) ৷ সূত্রের খবর, সম্মেলনে উপস্থিত অনেকেই বাংলায় বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যই মমতার এবারের মুম্বই সফর ৷ সোমবার সন্ধ্যায় তিনি বাণিজ্যনগরীতে পৌঁছান ৷ তবে শিল্প সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন ৷

কয়েকদিন আগে নয়াদিল্লিতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই সফরে তিনি দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ৷ মোদিকে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে আমন্ত্রণ জানান (mamata invites modi in BGBS) ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে সেই আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রী গ্রহণও করেছেন ৷

আরও পড়ুন : Mamata Invites Swara into Politics : স্বরা ভাস্করকে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান মমতার

কোভিডের কারণে বাংলার ওই শিল্প সম্মেলন বন্ধ ছিল ৷ আগামী এপ্রিলে ওই সম্মেলন ফের হতে চলেছে ৷ সেখানেই মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মমতা ৷ তিনি জানিয়েছিলেন যে মুম্বইয়ে শিল্প সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে বাংলার শিল্প সম্মেলনে আসার জন্য অনেককে আহ্বান জানাবেন ৷ সূত্রের খবর, গতকাল অনেক শিল্পপতিই আগামী এপ্রিলে বাংলার শিল্প সম্মেলনে যোগদানে সম্মত হয়েছেন ৷