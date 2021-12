মালদা, 8 ডিসেম্বর : “মালদার মানুষ আমাকে আম, আমের চাটনি, আমসত্ত্ব, সবটাই দিয়েছেন । পরিবর্তে যা বাকি রয়েছে, সেই কাজগুলোও আমাদের ভাল করে করতে হবে ।” বিধানসভা নির্বাচনে আশাতীত ফলের পর প্রথমবার জেলায় এসে প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । একই সঙ্গে জেলায় দলের গোষ্ঠী কোন্দল বন্ধ করতে সভামঞ্চ থেকেই দলীয় নেতানেত্রীদের ঝগড়া বন্ধ করে মানুষের কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি ।

দীর্ঘদিন ধরেই মালদায় বিমান চালুর দাবি জানিয়ে আসছেন জেলার বাসিন্দারা । এনিয়ে তাঁরা এর আগে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন । আজ প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “জেলাশাসককে ধন্যবাদ, তিনি মালদা বিমানবন্দর চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করেছেন । আমরা মালদা বিমানবন্দর চালু করার জন্য চেষ্টা করছি । ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন বিমানবন্দরের জন্য 1000 মিটার জমি জোগাড় করেছে । ওই জমিতে যদি 1000 মিটার রানওয়ে বাড়ানো যায় তবে এখানে বড় বিমান ওঠানামা করতে পারবে । আর যদি সেই সুযোগ হয়ে যায়, তবে মালদার মানুষ 30 মিনিটের মধ্যে কলকাতা-মালদা যাতায়াত করতে পারবেন (Mamata for flight services from Malda)। তাঁদের কাছে যাতায়াতের সময়টা অনেক কমে যাবে (Mamata banerjee for flight services from Malda) ।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিজিওনাল ফ্লাইট চালানোর দাবি জানাচ্ছি । এর মধ্যে রয়েছে কোচবিহার, বালুরঘাট এবং মালদা । ইতিমধ্যে কোচবিহার বিমানবন্দরের কাজ শেষ । রানওয়ে বাড়ানো গেলে মালদার কাজও শেষ হয়ে যাবে । এই সুযোগটা আমাদের নিতেই হবে ।”

মালদায় এয়ারপোর্ট চালু করার প্রতিশ্রুতি মমতার

এরপরেই মমতা বলে ওঠেন, “মালদার মানুষ এবার আমাকে আম, আমের চাটনি, আমসত্ত্ব, সবই দিয়েছে । এবার মালদা আর মুর্শিদাবাদ থেকে প্রচুর আম পেয়েছি । আপনারা অনেক দিয়েছেন । পরিবর্তে আমাদেরও বাকি থাকা কাজগুলো ভাল করে করতে হবে । এখানে সাবিত্রী-কৃষ্ণেন্দু কিংবা কৃষ্ণেন্দু-নীহারের ঝগড়া হলে চলবে না । মনে রাখতে হবে, সরকারটা অনেক বড় । দলটাও অনেক বড় । আপনাদের ঝগড়া করা শোভা পায় না । আপনাদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে । আজ আছি, কাল নেই, ঝগড়া করে কী হবে !”