নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর: আজই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৷ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকে প্রতিদিনই নতুন কিছু না কিছু ঘটে চলেছে ৷ বৃহস্পতিবার অবশ্য জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ৷ দীর্ঘ দু'দশকেরও বেশি সময় পরে দেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই দলটির সভাপতি নির্বাচন হচ্ছে ৷ এই নির্বাচন আরও তাৎপর্যপূর্ণ, গান্ধি পরিবার এই সভাপতির দৌড়ে অংশ নিচ্ছে না ৷ রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে এখন ভারত জোড়ো যাত্রা চলছে ৷ জানা গিয়েছে, নভেম্বরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাও তাঁর সঙ্গে এই যাত্রায় যোগ দেবেন ৷ আর সোনিয়া গান্ধি শারীরিক কারণে অনেক দিন ধরেই সভানেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন (Senior Congress leader Mallikarjun Kharge is the latest candidate to join the Congress presidential contest) ৷

অশোক গেহলত সরে দাঁড়ানোর পর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে নয়া মোড় ৷ জি-23 গ্রুপের সদস্য লোকসভা সাংসদ শশী থারুরের বিপরীতে প্রার্থী হতে পারেন সোনিয়া গান্ধির বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রবীণ মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেবেন ৷ এদিকে দিল্লিতে হাজির হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ৷ তাঁরও আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সকালে তিনি কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা খাড়গের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করেছেন বলে খবর ৷ অর্থাৎ তিনিও (Congress leader Digvijaya Singh) কংগ্রেস সভাপতির দৌড় থেকে সরে দাঁড়ালেন ৷

তিনি বলেন, "আমি সারা জীবন ধরে কংগ্রেসের জন্য কাজ করেছি ৷ এখনও করে চলেছি এবং করে যাব ৷ আমি তিনটি বিষয়ের সঙ্গে আপস করি না - দলিতদের আদিবাসী ও দুঃস্থদের পাশে থাকা, যারা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং কংগ্রেস ও নেহরু-গান্ধি পরিবারের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা ৷"

আগামী 17 অক্টোবর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, আজ বেলা তিনটের মধ্যে শশী থারুর ও মল্লিকার্জুন খাড়গের সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে ৷ এদিকে কংগ্রেসের একটি সূত্র আবার বলছে, জি-23 দলের কোনও সদস্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে অংশ নেবেন না ৷ তাই আজ বেলা তিনটে পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘটতে পারে ৷