বস্তার, 2 ডিসেম্বর: খনি ধসে মৃত্যু হল 6 মহিলা-সহ 7 জন গ্রামবাসীর ৷ শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বাস্তার জেলার মালগাও গ্রামের ঘটনা ৷ খনির নীচে আরও 15 জন গ্রামবাসী আটকে থাকতে পারেন মনে করা হচ্ছে । জানিয়েছেন পুলিশের মুখ্য আধিকারিক বিকাশ কুমার (Seven dead, several feared trapped in Bastar mine collapse) ৷

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নাগারনার পুলিশ আধিকারিকরা ৷ পুলিশের মুখ্য আধিকারিক বিকাশ কুমার বলেন, ‘‘খনিটি চুনাপাথরের (accident in jagdalpur chhui mine ) ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা খনিতে নেমে মাটি সংগ্রহ করতে এসেছিলেন ৷ সেই সময়েই হঠাৎ ধস নামে খনিতে ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা আটকে পড়েন ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় ধসে আটকে পড়া গ্রামবাসীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ জেসিবির সাহায্যে সবাইকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে । ঘটনাস্থলে এসডিআরএফ ও জেলা পুলিশ মোতায়েন রয়েছে । গ্রামের সবাই এই খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত ।

আরও পড়ুন: ট্রেনের কামরায় গলা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে ঢুকল শাবল, মৃত যাত্রী

ঘটনার পরেই শোক প্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ৷ আহতদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানান ও মৃতদের পরিবার পিছু 4 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ৷ তাঁদের চিকিৎসার খরচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বহন করা হবে বলে টুইটে জানান ৷