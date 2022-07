নয়াদিল্লি, 14 জুলাই: কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় বিরোধীদের ভাষা নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ সংসদের ৷ গত বছর গ্রীষ্ম, বাদল এবং শীতকালীন অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষই বিরোধীদের সমালোচনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল প্রায়শই ৷ মাঝে মাঝেই অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করতে হয়েছিল ৷ সেই ঘটনার কথা মাথায় রেখেই এবার লোকসভা এবং রাজ্যসভায় একগুচ্ছ শব্দ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সংসদ ৷ এই দীর্ঘ তালিকার একটি বই প্রকাশ করেছে লোকসভা সেক্রেটারিয়েট ৷ এই তালিকায় ইংরেজি ও হিন্দি দু'টি ভাষার শব্দই রয়েছে ৷ খবরটি টুইট করে সেই অসাংবিধানিক শব্দগুলিই ব্যবহার করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua reacts on Unparliamentary Words and expressions published by Lok Sabha Secretariat) ৷

একদিকে 'জুমলাজীবী', 'বাল বুদ্ধি', 'কোভিড স্প্রেডার', 'স্নুপগেট' ৷ অন্যদিকে বহুল ব্যবহৃত 'অ্যাশেমড', 'অ্যাবিউসড', 'বিট্রেড', 'কোরাপ্ট', 'ড্রামা', 'হিপোক্রেসি', 'ইনকমপিটেন্ট' শব্দগুলিকে আসন্ন বাদল অধিবেশনে অসাংবিধানিক (unparliamentary) আখ্যা দেওয়া হয়েছে ৷ এ নিয়ে মহুয়া মৈত্র টুইট করে লিখেছেন, "তার মানে একটা অযোগ্য সরকার কীভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে, তা আমি লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারব না ? মিথ্যাচারের জন্য এই সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত ৷" তিনি ঠিক সে শব্দগুলিই ব্যবহার করেছেন, যেগুলি এই নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৷

18 জুলাই শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন (Monsoon Session of Parliament) ৷ এই সময় 'অ্যানার্কিস্ট', 'শকুনি', 'ডিক্টেটোরিয়াল', 'তানাশা', 'তানাশাহী', 'জয়চাঁদ', 'বিনাশ পুরুষ', 'খালিস্তান' এবং 'খুন সে ক্ষেতি'- এই শব্দগুলোও সংসদের দু'টি কক্ষের অধিবেশনেই বাতিল ৷ লোকসভা সেক্রেটারিয়েটের নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে 'দোহরা চরিত্র', 'নিকম্মা', 'নৌটঙ্কি', 'ঢিন্ডোরা পিটানা' এবং 'বেহরি সরকার' ৷

আরও একটি টুইট (Mahua Moitra Tweets) করেছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ ৷ এ বছর ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার (Motion of Thanks to the President’s Address) পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁকে বিজেপি সাংসদ রমা দেবি 'প্রেম সে বলিয়ে' বলেছিলেন ৷ এমনকি সময়ের আগেই তাঁর বক্তব্য শেষ করতে হয় ৷ সে কথা মনে করে টুইটারে তিনি লেখেন, "বৈঠ জাইয়ে, বৈঠ জাইয়ে ৷ প্রেম সে বোলিয়ে ৷ লোকসভা এবং রাজ্যসভার নতুন অসাংবিধানিক শব্দগুচ্ছের তালিকায় নেই সংঘী শব্দটি ৷ বিজেপি কীভাবে ভারতকে ধ্বংস করছে, তা ব্যাখ্যা করার সব শব্দগুলিকেই আসলে সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ৷"

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণেতারা ক্ষমতায় আসীন হয়ে বেশ কিছু শব্দকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে ৷ যেমনটা কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে ৷ সেগুলি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বই আকারে প্রকাশ করে লোকসভা সেক্রেটারিয়েট ৷ যদিও এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ৷

