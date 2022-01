হায়দরাবাদ, 25 জানুয়ারি: হায়দরাবাদে সবচেয়ে বড় ই-প্রতারণার (In the biggest e-Fraud in Hyderabad) ঘটনা ঘটল ৷ মহেশ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সার্ভার (Mahesh Cooperative Bank servers hacked) হ্যাক করে 12 কোটি টাকা লোপাট (Rs 12 crore siphoned off) করে দিল সাইবার অপরাধীরা ৷ ব্যাঙ্কের কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার সাইবার শাখা একটি মামলা দায়ের করে এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ৷

পুলিশ জানিয়েছে, হ্যাকাররা ব্যাঙ্কের সার্ভার হ্যাক করার পর মেইন অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করে ৷ এরপর সেই অ্যাকাউন্ট থেকে 100টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভাগাভাগি করে বিরাট অঙ্কের টাকা ট্রান্সফার করে দেয় ৷ ব্যাঙ্কের অন্তর্বর্তী (Hyderabad e-Fraud) পর্যবেক্ষণে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোহ দায়ের করেন ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে ৷ ব্যাঙ্কের প্রধান শাখা পরিদর্শন করে ৷ খতিয়ে দেখা হয় ব্যাঙ্কটির নিরাপত্তার দিকটি ৷

ওই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা কোন কোন ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয়েছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ৷ চারটি রাজ্যে মোট 45টি শাখা রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ মহেশ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৷ এর সদর দফতর হায়দরাবাদে ৷ পুলিশ অবিলম্বে অপরাধীদের খুঁজে বের করে লোপাট হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ফেরত পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷

