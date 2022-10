মুম্বই, 2 অক্টোবর: 'হ্যালো' নয় 'বন্দে মাতরম' ৷ হ্যাঁ, এবার থেকে ফোন ধরে যে কোনও সরকারি কর্মীকে এটাই বলতে হবে ৷ মহারাষ্ট্র সরকার সব সরকারি কর্মীদের জন্য এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করেছে ৷ আজ রবিবার থেকে তা কার্যকর (Maharashtra mandates Vande Mataram instead of the Hello for all government staff ) ৷

শনিবার বেলার দিকে একটি নোটিফিকেশন জারি করে এ নিয়ম লাগু করে বর্তমান শিন্ডে সরকার ৷ নোটিফিকেশনে জানানো হয়, 'বন্দে মাতরম' বললে মানুষের মনের মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধের ধারণা তৈরি হবে ৷ অন্যদিকে 'হ্যালো' বলার কোনও মানে নেই ৷

এই নতুন নিয়ম শুধুমাত্র ফোনেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজ্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জনসভাতেও কার্যকর হবে ৷ এতে ইতিবাচক পরিবেশের জন্ম হবে তৈরি হবে ৷ অগস্টের মাঝামাঝি এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন বনমন্ত্রী সুধীর মুনগানতিওয়ার (Forest Minister Sudhir Mungantiwar) ৷ কিন্তু সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিল না ৷ সব সরকারি কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল এবং রাজ্য প্রশাসনের শেষ স্তর পর্যন্ত সবাইয়ের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য ৷ স্বাধীনতার 75 বছর উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে নানা ভাবে উদযাপন চলছে ৷ তারই অঙ্গ এটি ৷