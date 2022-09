মুম্বই, 4 সেপ্টেম্বর: টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির মৃত্যুতে তদন্তের নির্দেশ দিল মহারাষ্ট্র সরকার (Maharashtra Govt orders investigation on Cyrus Mistry death) ৷ রবিবার দুপুরে মহারাষ্ট্রের পালঘরে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এই শিল্পপতি (Cyrus Mistry died in a road accident in Palghar) ৷ আমেদাবাদ থেকে মুম্বই যাওয়ার পথে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে তাঁর গাড়ি (Cyrus Mistry dead) ৷ ঘটনার অভিঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় 54 বছর বয়সি শিল্পপতি সাইরাস মিস্ত্রি'র (Cyrus Mistry) ৷

এদিন তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ (Devendra Fadnavis tweets on Cyrus Mistry demise) ৷ এই বিষয়ে তিনি জানান, পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করবে ৷ টুইটে তিনি লেখেন, "টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির মৃত্যুর খবরে স্তম্ভিত ও গভীরভাবে শোকাহত ৷ ডিজিপি'র সঙ্গে কথা বলেছি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে ৷"

2012 সালের ডিসেম্বরে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পদ থেকে রতন টাটা অবসর নেওয়ার পর সংস্থার ষষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সাইরাস মিস্ত্রি (former Chairman of Tata sons Cyrus Mistry is dead) ৷ 2016 সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই পদে ছিলেন তিনি ৷

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে ৷ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, শিল্পপতি আনন্দ মহিন্দ্রাও সাইরাস মিস্ত্রির প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন ৷