ভোপাল, 25ফেব্রুয়ারি : এবার থেকে হিন্দিতে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা । বৃহস্পতিবার একথাই ঘোষণা করেছেন মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা মন্ত্রী বিশ্বাস সারং (Vishwas Sarang) । আপাতত ব্যাচেলর অফ মেডিসিন এবং ব্যাচেলর অফ সার্জারি কোর্সটি হিন্দিতে পড়তে পারবেন পড়ুয়ারা (MBBS will be taught in Hindi medium)। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই হিন্দি ভাষায় পাঠ্যক্রম চালু হয়ে যাবে (Madhya Pradesh to offer MBBS in Hindi) ।

বৃহস্পতিবার ভোপালে এক বৈঠকে মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা মন্ত্রী বিশ্বাস সারং (Vishwas Sarang) বলেন, "এবার ডাক্তারির পাঠ্যক্রম হিন্দিতে শুরু হবে । চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই ভোপালের গান্ধি মেডিক্যাল কলেজে হিন্দিতে পড়ানো হবে এমবিবিএস কোর্স । বিভিন্ন গবেষণার দেখা গিয়েছে মাতৃভাষার পড়া শোনার সুযোগ থাকালে পরীক্ষার ফল আরও ভাল হয় (MP Education Minister announcement on MBBS ) । "

প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি তথা জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020-তে বলা হয়েছে মাতৃভাষায় পাঠ্যক্রম চালু করা জন্য । ইতিমধ্যেই অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন 14টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যক্রম চালুর অনুমতি দিয়েছে ।

