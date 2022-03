রায়গড় (ছত্তিশগড়), 26 মার্চ : বেআইনিভাবে জমি ও পুকুর দখলের মামলায় ‘ভগবান শিব’কে হাজিরার নোটিস (Lord Shiva Abides by Court Notice in Chhattisgarh) ৷ এমনকি ভগবান শিব সেই নোটিসে হাজিরাও দিয়েছেন ৷ এমনই আজব ঘটনার সাক্ষী থাকল ছত্তিশগড়ের রায়গড়ের জেলা আদালতে ৷ বেআইনিভাবে জমি ও পুকুর দখলের মামলায় 10 দখলদারদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বয়ং মহাদেব ৷ প্রসঙ্গত, সরকারি জমি জবরদখল মামলার নোটিসে মন্দির কর্তৃপক্ষ বা পুরোহিতের নাম উল্লেখ না করে, সরাসরি ‘ভগবান শিবে’র নাম উল্লেখ করা হয়েছিল রায়গড় জেলা আদালতের তরফে ৷

বিলাসপুর হাইকোর্টে একটি সরকারি জমি ও পুকুর দখলের অভিযোগ করা হয়েছিল 16 জনের বিরুদ্ধে ৷ সেখানে একটি শিবমন্দিরের নামও উল্লেখ করা হয়েছিল ৷ সেই মামলায় হাইকোর্ট সরকার ও তহসিল দফতরকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেয় ৷ সেই মতো 10 দখলদারকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ যেখানে মন্দির কর্তৃপক্ষ বা পুরোহিতের নামের বদলে, ‘ভগবান শিবে’র নাম লেখা হয় নোটিসে ৷ আর মন্দির কর্তৃপক্ষও অটোরিকশায় শিবলিঙ্গ বসিয়ে তহসিল দফতরে নিয়ে যায় ৷ এই ঘটনায় সরকারি দফতরের আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে (Court Notice on Name of Lord Shiva Mistakenly) ৷

জানা গিয়েছে, তহসিল দফতরের মুখ্য আধিকারিক গ্রামীণ এলাকায় জরুরি কাজে গিয়েছিলেন ৷ সেই সময়ই তাঁর দফতর থেকে ওই নোটিস সকলকে পাঠানো হয়েছিল ৷ আর গতকাল সকালে শুনানির সময় দেখা যায়, কয়েকজন একটি শিবলিঙ্গ নিয়ে তহসিল দফতরে হাজির হয়েছেন ৷ যার পরেই পুরো বিষয়টি সামনে আসে ৷ ফলে সেদিনের মতো শুনানি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ আগামী 13 এপ্রিল সরকারি জমি ও পুকুর দখলের মামলার শুনানি হবে ৷ সেই মতো নতুন নোটিস জারি করা হয়েছে ৷ আর ওই দিন নোটিসে তলব করা দখলদাররা জমির সঠিক কাগজত্র দেখাতে না পারলে, সরকারি জমি দখলের অভিযোগে জরিমানা-সহ কারাবাসের সাজাও হতে পারে ৷