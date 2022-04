নয়াদিল্লি, 27 এপ্রিল : সোমবারই শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-র (SEBI) কাছে আইপিও-র সংশোধিত খসড়া জমা দিয়েছিল জীবন বিমা নিগম (LIC) ৷ মঙ্গলবার সেবি সেই সংশোধনীকে ছাড়পত্র দিতেই জীবন বিমা নিগমের তরফ থেকে হয়ে গেল সরকারি ঘোষণাও ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আয়তনে কমলেও দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আইপিও হতে চলেছে জীবন বিমা নিগমের ৷ সংস্থাটি যার প্রাইস ভ্যালু নির্ধারণ করেছে 902-949 টাকা প্রতি ইকুইটি শেয়ার (LIC IPO price band at Rs 902-949 per share) ৷ খুচরো বিনিয়োগকারীদের জন্য আগামী 4মে চালু হচ্ছে বিডিং (Public Offer starts on May 4) ৷

অর্থাৎ, আইপিও বিড করে পরবর্তীতে জীবন বিমা নিগমের শেয়ার হোল্ডার হওয়ার সুযোগ থাকছে খুচরো বিনিয়োগকারীদের ৷ সেক্ষেত্রে একটি লটে থাকা 15টি শেয়ার কিনতেই হবে বিনিয়োগকারীদের ৷ অর্থাৎ, বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করতে হচ্ছে 14 হাজার টাকার কিছু বেশি ৷ অন্যদিকে সংস্থার 3.5 শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে সরকারের কোষাগারে আসতে চলেছে 21 হাজার কোটি টাকার মত ৷

প্রাথমিকভাবে সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে 60 হাজার কোটি টাকা কোষাগারে আনার পরিকল্পনা ছিল সরকারের ৷ সেক্ষেত্রে সংস্থার 5 শতাংশ শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সরকার ৷ কিন্তু বাজার অস্থিরতার কারণে সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচিত হয় ৷ এর ফলে ভ্যালুয়েশনও কমে দাঁড়ায় 22 কোটি শেয়ার ৷ অর্থাৎ, প্রাথমিকভাবে বাজারে সংস্থার 31 কোটি শেয়ার ছাড়ার কথা থাকলেও তা কমিয়ে আনা হয় 22 কোটিতে ৷

আইপিও-র পরিবর্তিত প্রাইস ভ্যালু, লট সাইজের কথা ঘোষণা করে ডিআইপিএএম সেক্রেটারি তুহিন কান্ত পান্ডে বলেন, "আয়তন কমলেও জীবন বিমা নিগমের আইপিও-ই দেশের সর্ববৃহৎ আইপিও হতে চলেছে ৷" চলতি বছর বাজেট ঘোষণায় জীবন বিমা নিগমের শেয়ার বিক্রির কথা ঘোষণা করেছিলেন নির্মলা সীতারমন ৷