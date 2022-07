নয়াদিল্লি, 14 জুলাই: করোনার চিকিৎসায় কার্যকরি ভূমিকা নিতে পারে ন্যাসাল স্প্রে ৷ চিকিৎসা বিষয়ক জার্নাল ল্য়ানসেটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে রোগের ভয়াবহতা 94 শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে এই স্প্রে ৷ পাশাপাশি 48 ঘণ্টা এই চিকিৎসা চালালে রোগের ভয়বহতা কমে যেতে পারে 99 শতাংশ (Nasal spray can be effective in COVID management) ৷ আর সাতদিনের মধ্যে করোনাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে সুস্থ হতে পারেন রোগী ৷

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে মোট 306 জন করোনা রোগীর উপর এই সমীক্ষা চালিয়েছে মুম্বইয়ের সংস্থা গ্লেনমার্ক ৷ এই রোগীদের সকলেই যে ভ্যাকসিন নিয়েছে এমনটা নয় ৷ পাশাপাশি এঁদের মধ্যে কারও মৃদু বা তার থেকে কিছুটা বেশি উপসর্গ ছিল ৷ কারও আবার কোনও রকম উপসর্গই ছিল না ৷ মোট 7 দিন ধরে চলা এই চিকিৎসায় নিয়মিত ব্যবধানে রোগীদের স্প্রে দিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷ তাতেই মিলেছে সুফল ৷

আদতে এই চিকিৎসা কতটা কার্যকর তা বুঝতে বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল ৷ ঠিক যখন দেশে নতুন করে করোনার সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে তখনই এই সমীক্ষা চালিয়েছে সংস্থা ৷ ওমিক্রন থেকে শুরু করে ডেল্টার মতো প্রজাতি দাপট দেখাতে শুরু করেছে বলে এমতাবস্থায় সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন সমীক্ষকরা ৷ তাতেই দেখা গিয়েছে করোনায় আক্রান্তদের রোগের ভয়াবহতা অনেকটাই কমিয়ে দিচ্ছে এই স্প্রে ৷

প্রথম 48 ঘণ্টা কাটার পরেও একইভাবে কার্যকারিতাও দেখিয়েছে ন্যাসাল স্প্রে ৷ আর সাতদিনের মধ্যেই রোগীরা সম্পূর্ণ সুস্থও হয়ে গিয়েছেন বলে দাবি সংস্থার ৷ গ্লেনমার্কের সিনিয়র ভিপি এবং ক্লিনিক্য়াল ডেভলপমেন্টের প্রধান মণিকা ট্য়ান্ডন বলেন, 'করোনার চিকিৎসায় দারুণ কার্যকর হয়ে উঠতে পারে ন্যাসাল স্প্রে ৷ বিশেষ করে দেশে যখন নতুন করে করোনার সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে তখন এই চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে ৷'